Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

07:58 22.04.2021

Третья волна COVID-19 «вероятно, будет». Об этом сообщил глава правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — сказал Греф.

По прогнозу Сбера, третья волна должна быть значительно ниже, чем первые две. Ее глубина будет зависеть от уровня вакцинации населения и коллективного иммунитета. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — отметил глава банка.

Он также добавил, что, вероятно, с мая в России уже не будет дефицита вакцины от коронавируса.

В начале апреля на вероятный сценарий роста числа инфицированных весной из-за наступления традиционного периода сезонных заболеваний указывала вице-премьер Татьяна Голикова. Последние данные оперативного штаба не фиксируют всплеска заболевших: в апреле по России регистрировалось от 8,1 тыс. до 9,3 тыс. выявленных случаев в сутки.