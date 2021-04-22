Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Фото с сайта wikimedia.org

Третья волна COVID-19 «вероятно, будет». Об этом сообщил глава правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — сказал Греф.

По прогнозу Сбера, третья волна должна быть значительно ниже, чем первые две. Ее глубина будет зависеть от уровня вакцинации населения и коллективного иммунитета. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — отметил глава банка.

Он также добавил, что, вероятно, с мая в России уже не будет дефицита вакцины от коронавируса.

В начале апреля на вероятный сценарий роста числа инфицированных весной из-за наступления традиционного периода сезонных заболеваний указывала вице-премьер Татьяна Голикова. Последние данные оперативного штаба не фиксируют всплеска заболевших: в апреле по России регистрировалось от 8,1 тыс. до 9,3 тыс. выявленных случаев в сутки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.04.2021, 16:45
    Гость: IgS

    Правда Ваша! знакомые врачи - вирусологи немцы из Мюнхена матерятся когда слышат про эти тесты - ибо обнаружить антитела это одно (после каждого вируса они появляются) а от какого вируса они появились дело тонкое разобраться. они с нашими вирусологами дружат и сотрудничают, так что реальные спецы делают реальную работу. ну а км.ру с грефом пополам...

  3. 22.04.2021, 16:37
    Гость: IgS

    не может не советовать. может ему в женскую консультацию пойти работать? от абортов женщин отговаривать? все же знает! и вирусы, и здоровье в целом, и деньги, и образование в целом и цифровое, и искусственный интеллект! и гаджеты. осталось только в гинекологию или урологию ему с головой погрузиться - передайте народ его туда послал! он там нужен!

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