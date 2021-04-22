Шойгу прибыл в Крым для проверки боеготовности войск

13:24 22.04.2021

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сейчас проводятся учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Минобороны.

Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и проверил их готовность к учениям.

В масштабных учениях в Крыму будут принимать участие береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск. Военные будут отрабатывать десантирование с воздуха в условиях преодоления обороны противника, а также высадку морского десанта. Также в плане проведение стрельб с боевых кораблей по береговым целям, отработка взаимодействия с авиацией.