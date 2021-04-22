Шойгу прибыл в Крым для проверки боеготовности войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сейчас проводятся учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Минобороны.
Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и проверил их готовность к учениям.
В масштабных учениях в Крыму будут принимать участие береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск. Военные будут отрабатывать десантирование с воздуха в условиях преодоления обороны противника, а также высадку морского десанта. Также в плане проведение стрельб с боевых кораблей по береговым целям, отработка взаимодействия с авиацией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это как это так это?! Прибыл в Крым без моего позволения?!
ваш характерный укра некий расклад
и разъезжаются по домам.
Война войной а банкет по расписанию
Сезон летних отпусков стартовал, министр обороны РФ позагорает, искупается в теплом бассейне, море еще прохладное, попробует крымских вин, заест шашлычком и дололжит президенту что боеготовноть в Крыму самая полная.