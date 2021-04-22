Шойгу прибыл в Крым для проверки боеготовности войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © KM.RU, © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сейчас проводятся учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Минобороны.

Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и проверил их готовность к учениям.

В масштабных учениях в Крыму будут принимать участие береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск. Военные будут отрабатывать десантирование с воздуха в условиях преодоления обороны противника, а также высадку морского десанта. Также в плане проведение стрельб с боевых кораблей по береговым целям, отработка взаимодействия с авиацией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 22.04.2021, 15:16
    Гость: Поручик

    Сезон летних отпусков стартовал, министр обороны РФ позагорает, искупается в теплом бассейне, море еще прохладное, попробует крымских вин, заест шашлычком и дололжит президенту что боеготовноть в Крыму самая полная.

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