Путин и Лукашенко обсудят покушение на президента Белоруссии

13:52 22.04.2021

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в числе прочего обсудят попытку госпереворота и подготовку покушения на президента Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщил официальный представитель Кремля, события в Белоруссии никак не скажутся на темпах российско-белорусской интеграции. Встреча лидеров двух стран состоится сегодня, 22 апреля. Известно, что Лукашенко уже прилетел в Москву.

«Это настолько частые общения, настолько у нас многогранные отношения, мы настолько взаимозависимые страны и настолько объемные задачи стоят и в рамках Союзного государства, и в рамках особенных торгово-экономических отношений, что они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится», — цитирует Пескова «Коммерсант».

17 апреля Александр Лукашенко заявил о готовящемся на него и двоих его сыновей покушении. По словам президента, обнаружилась причастность к этому иностранных спецслужб, «скорее всего, ЦРУ, ФБР». После этого Минск связался с Москвой, после чего «агентура» была схвачена в российской столице.

В тот же день ФСБ отрапортовала, что совместно с белорусским КГБ задержала в Москве двух человек, которые намеревались «устроить военный переворот» и устранить Лукашенко. Задержали Юрия Зенковича, у которого есть гражданство Белоруссии и США, и гражданина Белоруссии Александра Федуту.