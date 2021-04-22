Путин и Лукашенко обсудят покушение на президента Белоруссии

Стоп-кадр с видео в YouTube

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в числе прочего обсудят попытку госпереворота и подготовку покушения на президента Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщил официальный представитель Кремля, события в Белоруссии никак не скажутся на темпах российско-белорусской интеграции. Встреча лидеров двух стран состоится сегодня, 22 апреля. Известно, что Лукашенко уже прилетел в Москву.

«Это настолько частые общения, настолько у нас многогранные отношения, мы настолько взаимозависимые страны и настолько объемные задачи стоят и в рамках Союзного государства, и в рамках особенных торгово-экономических отношений, что они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится», — цитирует Пескова «Коммерсант».

17 апреля Александр Лукашенко заявил о готовящемся на него и двоих его сыновей покушении. По словам президента, обнаружилась причастность к этому иностранных спецслужб, «скорее всего, ЦРУ, ФБР». После этого Минск связался с Москвой, после чего «агентура» была схвачена в российской столице.

В тот же день ФСБ отрапортовала, что совместно с белорусским КГБ задержала в Москве двух человек, которые намеревались «устроить военный переворот» и устранить Лукашенко. Задержали Юрия Зенковича, у которого есть гражданство Белоруссии и США, и гражданина Белоруссии Александра Федуту.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.04.2021, 17:04
    Гость: Русский

    Если бы сыновей не приплел -то один из ста хомо сапиенсов мог поверить в реальность покушения. А так -нет. Так поверят только васятки. И скорей всего для них лапшу и готовили.

  2. 22.04.2021, 16:38
    Гость: Вадим

    К хозяину приехал, для дальнейших указаний, и разыгрывания для устрашения народных масс

  3. 22.04.2021, 16:37
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Встретились два никчёмных и ненужных одиночества .
    Зря ОНЕ не думают о своем будущем.

  4. 22.04.2021, 16:29
    Гость: член Госсовета

    Ну вот и все,операция "покушение" прошла успешно, теперь Беларусь наша!
    Осталось завести мигрантов в Беларусь из Средней Азии, и жизнь заветет в Беларусии как на Смоленщине.

  5. 22.04.2021, 15:54
    Гость: Alex203

    Во всем виноваты Байден Госдеп и другие америкосы.Я в Америке хотел заниматься безобидным бизнесом -киднепингом, а они меня в каталажку.

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