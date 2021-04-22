Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

19:58 22.04.2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время. Так российский лидер прокомментировал предложение Зеленского встретиться в Донбассе.

«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — цитирует Путина РИА «Новости».

При этом президент сказал, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с ним. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил Владимир Путин.

Двумя днями ранее Зеленский предложил президенту РФ встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». По его мнению, это необходимо, чтобы «максимально увидеть и понять ситуацию».