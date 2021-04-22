Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время. Так российский лидер прокомментировал предложение Зеленского встретиться в Донбассе.
«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — цитирует Путина РИА «Новости».
При этом президент сказал, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с ним. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заключил Владимир Путин.
Двумя днями ранее Зеленский предложил президенту РФ встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». По его мнению, это необходимо, чтобы «максимально увидеть и понять ситуацию».
Комментарии читателей Оставить комментарий
словом "гой": " Москва - чтобы перестать быть нераскаявшейся ... и вечной для мира из гойкой ... ". И что это вы, хахлы, вечно побираетесь?
И кто с вами грызётся?! Не много ли чести для такой дэржавки-Гуляй-поле, что сама Москва с вами "разрешала проблему", вашу гражанскую войну.
Зеленский не приедет. Потому что посещать изгоя -дурной тон.
Зеленский теряет власть!..
Поедет, не поедет.., большой разницы по сути и нет, есть возможность для него попробовать «Поднять» Страну, экономику и не допустить бОльшего раскола самой Украины, но при любом из вариантов - это огромный риск самому Президенту Зеленскому, так как уж очень разношёрстно выглядит ( хаотично, не ритмично и...) всё его пребывание ( да и Петя был до него - та ещё мразь(!), развязавший ненужную войну и подтолкнув Зеленского действовать далее..)...
Не поехать - тоже нельзя, так как это хороший Шанс для прямой договоренности по многим вопросам и не воспользоваться этим шансом - большой грех, перед простыми людьми Украины, которые хоть как-то , но карабкаются, выживают , да и верят ещё в Украину!
Приоритеты будут определены - действиями Зеленского..
- Поедет - одни приоритеты ( и мировые и..), но бандеровцы не простят.., а не поедет - другие приоритеты.., но власть почти сразу - потеряет, так как ему народ не простит..!
И что? Господин Зеленский - уходит, уходит .., вопрос только один - Где!?...
А остальное - от лукавого, в перемешку с мнениями, которых и не счесть!...
Мне лично думается, что ехать господину Зеленскому - надо, так как приглашения такого рода не поступают каждый день..!
Бардак нужно пробовать прекращать.. Войну ( любую!) очень даже легко начать, а вот закончить эту войну , войдя в Историю своей страны как Миротворец(!) - гораздо сложнее, да и хлопотно и рискованно.. Смелости вам господин Зеленский и рассудительности!
Только так!?!
Вы отлично всё понимаете. Да, именно так и стоит вопрос. Ждем, пока созреете для его разрешения. За 7 лет Украина создала экономику, в которой нет Донбасса и Крыма. Нам теперь суетиться нечего, никакой необходимости в их скорейшем возвращении нет. На нас санкции за них не накладывают. Пусть идет, как идет, а там посмотрим.
Не дождетесь! Крым - это тройник в горле щуки. Вынуть его можно только с жабрами. Или пусть болтается с ним.