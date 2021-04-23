Правительство решило доплачивать разработчикам патриотичных видеоигр

© KM.RU, Илья Шабардин

Правительство задумалось о создании специального фонда для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру. Об этом пишет «Коммерант» со ссылкой на последнюю редакцию пакета мер поддержки IT-отрасли.

Сообщается, что Фонд поддержки разработки игровых проектов будет работать аналогично Фонду кино, созданному при Минкультуры — то есть игры будут софинансироваться властями на возвратной основе.

По информации издания, предложения о создании фонда к ноябрю 2021 года должны подготовить и представить в кабмин Минцифры, Минкультуры и Минфин. В Минцифры cсообщили, что с инициативой выступили участники рынка, в данный момент изучаются разные модели финансирования фонда.

Второй пакет поддержки IT-отрасли разрабатывался по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Минцифры внесло документ в кабмин, заявлял глава министерства Максут Шадаев 7 апреля. О планах создать фонд для поддержки создателей видеоконтента по аналогии с Фондом кино Минкультуры, писал в середине марта РБК.

По данным Mail.ru Group, в прошлом году российские пользователи потратили на видеоигры 163 миллиарда рублей — на 35% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 67 миллиардов пришлись на мобильные игры, 82 миллиарда — на компьютерные, 14 миллиардов — на игры для консолей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.04.2021, 15:57
    Гость: додумались

    Патриотизм должна показывать национальная элита,если она в РФ есть.А потом остальные подтянутся.

  3. 23.04.2021, 14:17
    Гость: Да

    Проблема в том, что у значительной части молодёжи сильно промыты мозги через интернет.

    Телевизору они, например, не верят в принципе, в итоге часто даже не знают многих новостей.

    Это результат многолетней либералистической пропаганды (все в Советском Союзе было плохо), а вот "на западе" все хорошо..

    Хотя простые наблюдения говорят - на западе хорошо только тем, кто и в России не пропадет..
    ---

    Теперь ситуевина предвоенная, то есть иметь антипариотическую молодежь в тылу просто опасно.

    Нужен комплекс мер, а не спорадические попытки.

    Первое условие, повыгонять учителей истории, учивших детей по учебникам от "Сороса"..

    Направить других учителей, умеющих рассказывать про Сталинградскую битву, Курскую и прочие подвиги -и это вместе с живописанием о предвоенной подлости англосаксов и прочих европейсов..

    Остановиться и на событиях в Германии, как результате первой мировой.

    Разумеется, я несколько утрирую, но тренд должен быть именно такой..

    Например, включить в обязательную школьную программу просмотр фильмов - " А зори здесь тихие" и "Офицеры". И можно ещё с десяток..

  4. 23.04.2021, 14:02
    Гость: Да

    Идея правильная, но недозрелая. Точнее, несколько запоздалая. Дети подсели на американские варианты игр.

    То есть надо, конечно, пробовать, но в процессе нужно увеличивать уровень квалификации. Для чего придумать уровни оценки качества работы. Можно организовать конкурсы качества для разработчиков игр.

  5. 23.04.2021, 13:25
    Гость: Вячеслав

    Ну тут я совсем растерялся (извините, на гениальность не тяну), но патриотизм как раз с коммунистами и закончился. При чем по обе стороны баррикады. Как то с личным опытом не очень.

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