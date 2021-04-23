Правительство решило доплачивать разработчикам патриотичных видеоигр

10:28 23.04.2021

Правительство задумалось о создании специального фонда для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру. Об этом пишет «Коммерант» со ссылкой на последнюю редакцию пакета мер поддержки IT-отрасли.

Сообщается, что Фонд поддержки разработки игровых проектов будет работать аналогично Фонду кино, созданному при Минкультуры — то есть игры будут софинансироваться властями на возвратной основе.

По информации издания, предложения о создании фонда к ноябрю 2021 года должны подготовить и представить в кабмин Минцифры, Минкультуры и Минфин. В Минцифры cсообщили, что с инициативой выступили участники рынка, в данный момент изучаются разные модели финансирования фонда.

Второй пакет поддержки IT-отрасли разрабатывался по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Минцифры внесло документ в кабмин, заявлял глава министерства Максут Шадаев 7 апреля. О планах создать фонд для поддержки создателей видеоконтента по аналогии с Фондом кино Минкультуры, писал в середине марта РБК.

По данным Mail.ru Group, в прошлом году российские пользователи потратили на видеоигры 163 миллиарда рублей — на 35% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 67 миллиардов пришлись на мобильные игры, 82 миллиарда — на компьютерные, 14 миллиардов — на игры для консолей.