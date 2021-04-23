Правительство решило доплачивать разработчикам патриотичных видеоигр
Правительство задумалось о создании специального фонда для поддержки разработчиков игр, которые популяризируют русскую историю и культуру. Об этом пишет «Коммерант» со ссылкой на последнюю редакцию пакета мер поддержки IT-отрасли.
Сообщается, что Фонд поддержки разработки игровых проектов будет работать аналогично Фонду кино, созданному при Минкультуры — то есть игры будут софинансироваться властями на возвратной основе.
По информации издания, предложения о создании фонда к ноябрю 2021 года должны подготовить и представить в кабмин Минцифры, Минкультуры и Минфин. В Минцифры cсообщили, что с инициативой выступили участники рынка, в данный момент изучаются разные модели финансирования фонда.
Второй пакет поддержки IT-отрасли разрабатывался по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Минцифры внесло документ в кабмин, заявлял глава министерства Максут Шадаев 7 апреля. О планах создать фонд для поддержки создателей видеоконтента по аналогии с Фондом кино Минкультуры, писал в середине марта РБК.
По данным Mail.ru Group, в прошлом году российские пользователи потратили на видеоигры 163 миллиарда рублей — на 35% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 67 миллиардов пришлись на мобильные игры, 82 миллиарда — на компьютерные, 14 миллиардов — на игры для консолей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть, например, игра 《Партизаны 1941》.Вполне достойная и патриотичная.
Патриотизм должна показывать национальная элита,если она в РФ есть.А потом остальные подтянутся.
Проблема в том, что у значительной части молодёжи сильно промыты мозги через интернет.
Телевизору они, например, не верят в принципе, в итоге часто даже не знают многих новостей.
Это результат многолетней либералистической пропаганды (все в Советском Союзе было плохо), а вот "на западе" все хорошо..
Хотя простые наблюдения говорят - на западе хорошо только тем, кто и в России не пропадет..
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Теперь ситуевина предвоенная, то есть иметь антипариотическую молодежь в тылу просто опасно.
Нужен комплекс мер, а не спорадические попытки.
Первое условие, повыгонять учителей истории, учивших детей по учебникам от "Сороса"..
Направить других учителей, умеющих рассказывать про Сталинградскую битву, Курскую и прочие подвиги -и это вместе с живописанием о предвоенной подлости англосаксов и прочих европейсов..
Остановиться и на событиях в Германии, как результате первой мировой.
Разумеется, я несколько утрирую, но тренд должен быть именно такой..
Например, включить в обязательную школьную программу просмотр фильмов - " А зори здесь тихие" и "Офицеры". И можно ещё с десяток..
Идея правильная, но недозрелая. Точнее, несколько запоздалая. Дети подсели на американские варианты игр.
То есть надо, конечно, пробовать, но в процессе нужно увеличивать уровень квалификации. Для чего придумать уровни оценки качества работы. Можно организовать конкурсы качества для разработчиков игр.
Ну тут я совсем растерялся (извините, на гениальность не тяну), но патриотизм как раз с коммунистами и закончился. При чем по обе стороны баррикады. Как то с личным опытом не очень.