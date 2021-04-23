В Ростовской области более 60 детей отравились едой в детском саду

19:06 23.04.2021

В Ростовской области свыше 60 воспитанников детсада отравились готовой едой. Следственным отделом по г. Шахты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности для детей).

Днем 21 апреля 2021 года воспитанникам одного из дошкольных образовательных учреждений г. Шахт предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 63 малолетних детей (возраст от 1,5 до 7 лет) резко ухудшилось состояние здоровья, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В настоящее время работа детсада приостановлена. Проведено обследование пищеблоков, а также изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений. Также проводятся иные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.