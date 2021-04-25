Россия начала работу по формированию списка недружественных стран

16:47 25.04.2021

Россия начала формировать список недружественных стран. Их диппредставительства не смогут нанимать на работу российских граждан. Формирование списка еще не завершено, но уже известно, что в него включены США. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", который ограничивает возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России. Перечень недружественных государств должно определить правительство РФ.

"Кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что указ президента - ответная мера на враждебные действия других стран.