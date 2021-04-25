Россия начала работу по формированию списка недружественных стран

© KM.RU, Алексей Белкин

Россия начала формировать список недружественных стран. Их диппредставительства не смогут нанимать на работу российских граждан. Формирование списка еще не завершено, но уже известно, что в него включены США. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", который ограничивает возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России. Перечень недружественных государств должно определить правительство РФ.

"Кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что указ президента - ответная мера на враждебные действия других стран. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.04.2021, 00:55
    Гость: gvozd

    как "члены ультраправой организации "Правый сектор"
    --
    ну то что американские ивреи из ньюйорк таймс Вдруг решили написать хотя бы часть Искаженной правды - это уже достижение.
    однако называть "правый сектор" ультраправыми.. которые открыто заявляют о своей Социалистической идеологии - типичное испражнение в мозги легковерных лохов.

  3. 25.04.2021, 23:45
    Гость: Alexander der Große

    Им уже совсем нечего делать. В политике, даже внутренней, друзей не бывает. Надо называть вещи своими именами. Есть просто недружественные, а есть вероятный противник со своими шестёрками(простите NATO).
    .
    Произносит Путин речь и говорит: Эти пид.., простите, эти коз.., ещё раз простите. Наши заокеанские партнёры ввели новые санкции...

  4. 25.04.2021, 22:13
    Гость: demos

    Да чо там мелочиться, все страны пусть пишут, не осталось у России друзей благодаря мудрому руководству.

  5. 25.04.2021, 21:59
    Гость: таких стран много,

    Неужели?
    Даже Белоруссия не сказать чтобы уж очень дружеская России ..
    Если только Сирия, из признанных, Венесуэла ?

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