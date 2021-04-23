Путин усложнил россиянам трудоустройство в недружественные посольства

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России, сообщает "Интерфакс".

Перечень недружественных государств определит правительство РФ. Кроме этого, оно определит количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры. Правительство также будет обязано проконтролировать соблюдение трудовых прав граждан РФ при прекращении договоров в соответствии с этим указом.

Как отмечается, указ подписан в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

В указе отмечается, что он ограничивает (может установить при необходимости полный запрет) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, "совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами в РФ.

Договоры, заключенные до дня вступления в силу этого указа с физлицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.04.2021, 01:50
    Гость: личный опыт

    Мелкая? Заплатить денег за учебу и проживание и не суметь записаться на экзамен, потому что специально так сделано.

  4. 24.04.2021, 01:47
    Гость: личный опыт

    "Может Сталин и памятники себе сносил, а пособникам фашистов ставил?"
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    Этим занимался хохлятина хрущев, мстивший уже мертвому Сталину за расстрел своего сына-предателя.
    Когда за откровенный кретинизм хрущева выпнули из генсеков, туда приполз такой же бестолковый хохол - брежнев.
    Писатель... "Малая земля" и пр.
    Зла не хватает на краснопузых.

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