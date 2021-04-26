Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке

Тогда надо поставить памятники всем чертям-начальникам ГУЛАГа и прочим чекистам, главарём которых и был Дзержинский! И почему его до сих пор не переплавили? И почему до сих пор стоит этот пидермот Ленин на площади в Москве? И почему этим сатанистам стоят памятники в городах России? И вопят, чтобы их не трогали! Опять народ-дурак кровище захотел?