Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Официальный ответ ведомства был получен общероссийской организацией "Офицеры России" на их соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что организация "Офицеры России" обратилась к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить факт законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке.

"В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что "Офицеры России" полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника", - рассказал ТАСС глава организации Сергей Липовой.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.04.2021, 23:43
    Гость: Александр

    Почему? Потому что некоторые мало осведомлённые граждане забывают выпить валерьянки прежде чем всякую фигню эмоционально на клавиатуре вытюкивать

  3. 26.04.2021, 22:56
    Гость: Георгий

    Тогда надо поставить памятники всем чертям-начальникам ГУЛАГа и прочим чекистам, главарём которых и был Дзержинский! И почему его до сих пор не переплавили? И почему до сих пор стоит этот пидермот Ленин на площади в Москве? И почему этим сатанистам стоят памятники в городах России? И вопят, чтобы их не трогали! Опять народ-дурак кровище захотел?

  4. 26.04.2021, 22:46
    Гость: Что поделаешь?

    Предателей везде полно.
    Прокуратура поставила точку!
    Бандиты, сносившие памятник, доигрались!!
    Памятник должен стоять на своём месте!!!

  5. 26.04.2021, 22:25
    Гость: тд

    Однако.. памятник был демонтирован после удавшегося антиконституционного госпереворта бандитам ,сепаратистам ельциноидам которые свергли -незаконно арестовали союзную власть (федеральную)которая ввела в рамках своих полномочий и конституционных обязанностей ЧП(образовав в рамках своих законных полномочий гос комитет по его реализации) по наведннию порядка и ликвидации сепаратизма в СССР.Если бы не свержение законной конституционной власти предателями -путчистами из кгб,МВД ипр.то как бы оне могли сносить памятник находившийся под охраной государства ?!

Все комментарии (21)
Выбор читателей
После субботнего эфира Бабаяна стало ясно: вакцинироваться опасно
После субботнего эфира Бабаяна стало ясно: вакцинироваться опасно
Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии
Владимир Путин
Ритуальное послание Кремля россиянам: всё будет хорошо, держитесь!
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем! Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит
Избранное
Мастера на все руки: военнослужащие продемонстрировали кулинарные навыки на конкурсе «Армейский запас-2021»
«Белоруссия в её нынешнем виде доживает свои последние недели, если не дни»
Как научиться общаться с людьми?
«Живое общение станет роскошью»: студенты потребовали снижения платы за дистанционное обучение
Регионам решили запретить понижать прожиточный минимум – победа над бедностью?
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Manimal «Purgatorio»
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Лечебные и косметические свойства хмеля
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»