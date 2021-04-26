Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке
Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Официальный ответ ведомства был получен общероссийской организацией "Офицеры России" на их соответствующий запрос.
Ранее сообщалось, что организация "Офицеры России" обратилась к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить факт законности сноса памятника Дзержинскому на Лубянке.
"В соответствии с ответом, полученным от прокуратуры Москвы, которая проводила проверку по поручению Генеральной прокуратуры РФ, абсолютно очевидно, что "Офицеры России" полностью правы, и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было. Мы благодарим прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника", - рассказал ТАСС глава организации Сергей Липовой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему? Потому что некоторые мало осведомлённые граждане забывают выпить валерьянки прежде чем всякую фигню эмоционально на клавиатуре вытюкивать
Памятникам быть!!
Эдмундыча - на место!
Тогда надо поставить памятники всем чертям-начальникам ГУЛАГа и прочим чекистам, главарём которых и был Дзержинский! И почему его до сих пор не переплавили? И почему до сих пор стоит этот пидермот Ленин на площади в Москве? И почему этим сатанистам стоят памятники в городах России? И вопят, чтобы их не трогали! Опять народ-дурак кровище захотел?
Предателей везде полно.
Прокуратура поставила точку!
Бандиты, сносившие памятник, доигрались!!
Памятник должен стоять на своём месте!!!
Однако.. памятник был демонтирован после удавшегося антиконституционного госпереворта бандитам ,сепаратистам ельциноидам которые свергли -незаконно арестовали союзную власть (федеральную)которая ввела в рамках своих полномочий и конституционных обязанностей ЧП(образовав в рамках своих законных полномочий гос комитет по его реализации) по наведннию порядка и ликвидации сепаратизма в СССР.Если бы не свержение законной конституционной власти предателями -путчистами из кгб,МВД ипр.то как бы оне могли сносить памятник находившийся под охраной государства ?!