Россия до конца мая выйдет из Договора по открытому небу

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что до конца мая текущего года Россия завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво. Об этом Гаврилов заявил на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу.

Он также отметил, что российского правительство «в считанные дни» представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное Собрание.

«Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности Российской Федерации и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в Договор», - цитирует «Интерфакс» слова представителя МИД РФ.

Напомним, что США официально вышли из Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.04.2021, 11:09
    Гость: Штурман

    Это Старый кусок (завскладом) на глаз определяет сколько сегодня выдать продуктов на еду и сколько себе оставить на прокорм. Я написал год так как пиндосы еще весной того года обещали выйти из ДОН и нашим чиновникам никто не мешал одновременно с США выйти из него. Думать надо однако,а не строить из себя всезнайку.

  2. 27.04.2021, 11:01
    Гость: старый солдат

    Вы, видать не так поняли или я не верно сформулировал мысль. Впрочем, в любом случае придётся пояснять.
    Вы совершенно правы, так оно и есть, а я имел в виду что штурман-профи даже в быту, без приборов, глазом определяет время...

  3. 27.04.2021, 10:51
    Гость: иван з.

    Да не, штурманы-профессионалы время по хронометру определяют с учётом поправок. А "на глазок" по солнышку определяет как раз местный Штурман.
    Это как со специалистами по выживанию. Профессионал костёр спичками разжигает. Остальные палочку деревянную в ладошках крутят.

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