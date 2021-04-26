Россия до конца мая выйдет из Договора по открытому небу
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что до конца мая текущего года Россия завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво. Об этом Гаврилов заявил на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу.
Он также отметил, что российского правительство «в считанные дни» представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное Собрание.
«Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности Российской Федерации и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в Договор», - цитирует «Интерфакс» слова представителя МИД РФ.
Напомним, что США официально вышли из Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это Старый кусок (завскладом) на глаз определяет сколько сегодня выдать продуктов на еду и сколько себе оставить на прокорм. Я написал год так как пиндосы еще весной того года обещали выйти из ДОН и нашим чиновникам никто не мешал одновременно с США выйти из него. Думать надо однако,а не строить из себя всезнайку.
Вы, видать не так поняли или я не верно сформулировал мысль. Впрочем, в любом случае придётся пояснять.
Вы совершенно правы, так оно и есть, а я имел в виду что штурман-профи даже в быту, без приборов, глазом определяет время...
Да не, штурманы-профессионалы время по хронометру определяют с учётом поправок. А "на глазок" по солнышку определяет как раз местный Штурман.
Это как со специалистами по выживанию. Профессионал костёр спичками разжигает. Остальные палочку деревянную в ладошках крутят.
И выходит, и входит. Замечательно выходит!
Да смысла не было. А какой смысл?