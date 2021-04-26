Россия до конца мая выйдет из Договора по открытому небу

23:38 26.04.2021

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что до конца мая текущего года Россия завершит процедуры выхода из Договора по открытому небу (ДОН) при сохранении статус-кво. Об этом Гаврилов заявил на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу.

Он также отметил, что российского правительство «в считанные дни» представит законопроект о денонсации ДОН президенту, а затем документ будет передан на рассмотрение в Федеральное Собрание.

«Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности Российской Федерации и наших партнеров, в комплексе в формате "малой группы" на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в Договор», - цитирует «Интерфакс» слова представителя МИД РФ.

Напомним, что США официально вышли из Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года.