Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников

07:55 28.04.2021

Конституционный суд (КС) России разрешил изымать единственное жилье у должников. Как пишет РИА Новости КС постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о несостоятельности (банкротстве), позволяющие при ряде условий обращать взыскание на единственное жилье гражданина-должника, не противоречат Конституции.

Данное решение было принято в ходе рассмотрения дела жителя Калужской области, который еще более 20 лет назад одолжил деньги своей знакомой, последняя долг не вернула. С учетом индексации размер задолженности на данный момент достиг 4 млн рублей, при этом сама знакомая приобрела квартиру площадью более 110 кв.м. и признала себя банкротом. Истец требовал продать квартиру, однако все его иски в нижестоящих инстанциях не были удовлетворены на основании положений ГПК, запрещающих обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.

В своем постановлении судьи КС напомнили о существовании положения, согласно которым запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на "разумно достаточную" жилплощадь. В Конституционном суде отметили, что отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий. Так, должника нельзя оставить без жилища "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма". Кроме того, необходимо брать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, запрещающий забирать за долги домашних животных. Аналогичный запрет уже распространяется на сельскохозяйственных животных: племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчёл.

В марте комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о гарантированном минимальном доходе граждан, защищенном от взыскания за долги. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Предполагается, что в случае принятия закона эти нормы вступят в силу с 1 сентября.