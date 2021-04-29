В РФ задержали украинских неонацистов, готовивших взрывы

В 9 российских городах сотрудники ФСБ РФ задержали 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", пишет РИА Новости.

"В городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", - говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что задержанные готовили взрывы и вооруженные нападения, которыми руководил глава организации из Украины. Вовлечение новых членов в группу велось поэтапно. Сначала потенциальным членам группировки предлагалось наносить экстремистские надписи на здания, затем - избить бездомного или представителя молодежных субкультур. 

Следующим этапом было нападение на сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти.

Об этом рассказали сотрудникам ФСБ сами задержанные. Они обвиняются в совершении насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, подготовке подрывов административных органов власти и вооруженных нападений на граждан. 

Во время обысков у задержанных было изъято холодное оружие, экстремистская атрибутика, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, переписку с главарем группировки. 

Отмечается, что ранее 14 сторонников данной организации были задержаны в Геленджике и Ярославле. По признаниям задержанных, их группа была организована в 2019 году "под идеологическим воздействием" гражданина Украины, который присылал инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 15:32
    Гость: Время Ч.

    Как показывают события последних лет, то российскими шпионами и диверсантами назначают МИ-6,ЦРУ и иже с ними.

  3. 29.04.2021, 15:28
    Гость: !

    "...Сначала потенциальным членам группировки предлагалось наносить экстремистские надписи на здания...."

    Но они были задержаны и дали признательные показания до этого...

  4. 29.04.2021, 15:07
    Гость: такиминадо

    И каким же образом задержанные являются "украинскими неонацистами"? Они граждане Украины или этнические украинцы? В тексте ничего об этом не сообщается, зато заголовок получился хлёстким.

  5. 29.04.2021, 14:22
    Гость: Хочешь сказать, что

    там не было бандеровцев и нацистских бандюков со свастикой на спине и с оружием в руках?

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