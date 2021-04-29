Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты
Цены на авиабилеты в текущем году вернутся на уровень 2019 года, пишет РБК со ссылкой на совладельца и председателя совета директоров ажропорта "Внуково" Виталия Ванцева.
Ванцев напомнил, что в 2020 году средний чек на авиаперелеты значительно снизился по сравнению с предыдущим годом.
Предстоящий рост по его словам будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля упал на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.
Таким образом цены на авиабилеты не только вернутся на уровень 2019 года, но и будут расти в 2022 году.
Совладелец "Внуково" также отметил, что многие авиакомпании переживают экономические сложности, потому у них есть два выхода: закрытие или же повышение тарифов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
полет в Нью-Йорк и обратно -600$
полет в Москву и обратно -1200$
не надивимся!
Мы в курсе, что драть будут в три шкуры, после того когда Путин 10 000 рублей, единовременного пособия пообещал на детей.
Как бэ политика "невмешательства во внутренние дела" не стала для руководства РФ тем самым Смоленском для поляков... Они и так кроме грабежа под видом налогов ничем не занимаются. Вообще ничем.
много не бывает." (еврейск.)
30 лет нас только предупреждают об очередном росте цен на что-то. И ни...я не делают больше.