Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

10:25 29.04.2021

Цены на авиабилеты в текущем году вернутся на уровень 2019 года, пишет РБК со ссылкой на совладельца и председателя совета директоров ажропорта "Внуково" Виталия Ванцева.

Ванцев напомнил, что в 2020 году средний чек на авиаперелеты значительно снизился по сравнению с предыдущим годом.

Предстоящий рост по его словам будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля упал на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.

Таким образом цены на авиабилеты не только вернутся на уровень 2019 года, но и будут расти в 2022 году.

Совладелец "Внуково" также отметил, что многие авиакомпании переживают экономические сложности, потому у них есть два выхода: закрытие или же повышение тарифов.