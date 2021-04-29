Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты в текущем году вернутся на уровень 2019 года, пишет РБК со ссылкой на совладельца и председателя совета директоров ажропорта "Внуково" Виталия Ванцева.

Ванцев напомнил, что в 2020 году средний чек на авиаперелеты значительно снизился по сравнению с предыдущим годом.

Предстоящий рост по его словам будет связан с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля упал на 15-20 процентов. Кроме того, увеличились затраты на топливо.

Таким образом цены на авиабилеты не только вернутся на уровень 2019 года, но и будут расти в 2022 году. 

Совладелец "Внуково" также отметил, что многие авиакомпании переживают экономические сложности, потому у них есть два выхода: закрытие или же повышение тарифов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 15:22
    Гость: А в Израиле, скажем

    полет в Нью-Йорк и обратно -600$
    полет в Москву и обратно -1200$

    не надивимся!

  2. 29.04.2021, 13:53
    Гость: россиянин

    Мы в курсе, что драть будут в три шкуры, после того когда Путин 10 000 рублей, единовременного пособия пообещал на детей.

  3. 29.04.2021, 13:46
    Гость: Старый

    Как бэ политика "невмешательства во внутренние дела" не стала для руководства РФ тем самым Смоленском для поляков... Они и так кроме грабежа под видом налогов ничем не занимаются. Вообще ничем.

  5. 29.04.2021, 13:15
    Гость: Русь к топору!

    30 лет нас только предупреждают об очередном росте цен на что-то. И ни...я не делают больше.

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