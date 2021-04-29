Умер обвиненный в госизмене ученый-физик Виктор Кудрявцев

Скончался российский ученый-физик, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев. Кудрявцеву было 77 лет.

"Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный "Команды 29", - приводит слова адвоката, руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова "Интерфакс".

Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев был задержан в 2018 году и обвинен в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В 2019 году следствие перевело его из СИЗО под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания, а летом 2020 года приостановило расследование.

Как отмечает Павлов, "год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению совершенно подорвали его здоровье".

По информации защиты, ученому вменялась передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) – с ним ЦНИИМаш работал по программе FP7-Space, и Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект Transhyberian, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

Свою вину Кудрявцев не признал. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-Space была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе. В Фон Кармановском институте заявляли, что после тщательного расследования не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта Transhyberian".

В 2020 году Московский областной суд приговорил к семи годам колонии ученика Кудрявцева – бывшего начальника ЦТА ЦНИИМаш Романа Ковалева за госизмену. Последний, по некоторым данным признал вину. Сам Кудрявцев, как заявляли его адвокаты, отказался давать показания на Ковалева.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.04.2021, 00:09
    Гость: ABCD

    Какое то тухлое дело. Если бы он реально что-то продал, то его бы точно не выпустили.
    А тут его арестовывают, нечего не доказано, отпускают под подписку и вдобавок дело закрывают. Похоже кто-то в уважаемом кабинете решил срубить "палку" себе на погоны.

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