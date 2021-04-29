Умер обвиненный в госизмене ученый-физик Виктор Кудрявцев
Скончался российский ученый-физик, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев. Кудрявцеву было 77 лет.
"Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный "Команды 29", - приводит слова адвоката, руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова "Интерфакс".
Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев был задержан в 2018 году и обвинен в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В 2019 году следствие перевело его из СИЗО под подписку о невыезде по состоянию здоровья из-за онкологического заболевания, а летом 2020 года приостановило расследование.
Как отмечает Павлов, "год и два месяца в "Лефортово" по абсурдному обвинению совершенно подорвали его здоровье".
По информации защиты, ученому вменялась передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) – с ним ЦНИИМаш работал по программе FP7-Space, и Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект Transhyberian, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".
Свою вину Кудрявцев не признал. Его защитники отмечали, что к секретным сведениям физик не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-Space была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе. В Фон Кармановском институте заявляли, что после тщательного расследования не смогли "найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта Transhyberian".
В 2020 году Московский областной суд приговорил к семи годам колонии ученика Кудрявцева – бывшего начальника ЦТА ЦНИИМаш Романа Ковалева за госизмену. Последний, по некоторым данным признал вину. Сам Кудрявцев, как заявляли его адвокаты, отказался давать показания на Ковалева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какое то тухлое дело. Если бы он реально что-то продал, то его бы точно не выпустили.
А тут его арестовывают, нечего не доказано, отпускают под подписку и вдобавок дело закрывают. Похоже кто-то в уважаемом кабинете решил срубить "палку" себе на погоны.