Россия ввела ответные санкции против Европарламента и прокуратуры Берлина

19:49 30.04.2021

Пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила о введении Москвой санкций против европейских чиновников и политиков в ответ на действия Европейского союза.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», - заявили в ведомстве.

В результате ответных санкций на территорию России был закрыт въезд следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС: