Россия ввела ответные санкции против Европарламента и прокуратуры Берлина
Пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила о введении Москвой санкций против европейских чиновников и политиков в ответ на действия Европейского союза.
«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», - отмечается в сообщении.
Также подчеркивается, что данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.
«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», - заявили в ведомстве.
В результате ответных санкций на территорию России был закрыт въезд следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС:
- Иварс Аболиныш, Председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
- Марис Балтиныш, Директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
- Жак Мэр, Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;
- Давид Мария Сассоли, Председатель Европейского парламента;
- Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
- Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента Эстонской Республики;
- Вера Юрова, Заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну вот, воровской режим хоть начал огрызаться.
Куда у ехал цирк!?
Он был ещё вчера.
Я то вам уважаемый напомню, что ДАМ акваторию отдал Норвегам, а сменщик острова КНР.
Но вам все нипочём.
Для таких как вы...
Хотя о чем это я?!
Служи дурачек, получишь значек.
Ну и напугали! Да они и так к нам не ездели, и не поедут! Хотите пугануть, выдите из ПАСЕ! Деньги им перестанте платить! Ан нет, там у чиновников недвижуха, дети, деньги!
чтобы не обиделись, как и все в российской внешней политике.
Под прямым ротшилдов.
"Совет европы"))))) ещё напишите-спортлото.
Вотжеж.