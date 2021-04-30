Россия ввела ответные санкции против Европарламента и прокуратуры Берлина

Здание МИД РФ

Пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила о введении Москвой санкций против европейских чиновников и политиков в ответ на действия Европейского союза.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», - заявили в ведомстве.

В результате ответных санкций на территорию России был закрыт въезд следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС:

  • Иварс Аболиныш, Председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
  • Марис Балтиныш, Директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
  • Жак Мэр, Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;
  • Давид Мария Сассоли, Председатель Европейского парламента;
  • Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
  • Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента Эстонской Республики;
  • Вера Юрова, Заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.05.2021, 06:59
    Гость: Беглый

    Куда у ехал цирк!?
    Он был ещё вчера.
    Я то вам уважаемый напомню, что ДАМ акваторию отдал Норвегам, а сменщик острова КНР.
    Но вам все нипочём.
    Для таких как вы...
    Хотя о чем это я?!
    Служи дурачек, получишь значек.

  3. 01.05.2021, 06:36
    Гость: Шило

    Ну и напугали! Да они и так к нам не ездели, и не поедут! Хотите пугануть, выдите из ПАСЕ! Деньги им перестанте платить! Ан нет, там у чиновников недвижуха, дети, деньги!

  5. 01.05.2021, 06:17
    Гость: Опять левоправые.

    Под прямым ротшилдов.
    "Совет европы"))))) ещё напишите-спортлото.
    Вотжеж.

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