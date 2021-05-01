Доходы Кадырова за год увеличились более чем в 2,5 раза

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал более 381,1 млн руб., следует из декларации о доходах. За прошлый год доходы Кадырова выросли на 233,2 млн руб. (в сравнении с 147,9 млн руб. в 2019 году).

В собственности главы Чечни, как и в предыдущие два года, остается жилой дом площадью 2344,3 кв. м. Также он владеет двумя участками — 3668 кв. м и 28 361 кв. м. Личного транспорта у него нет.

Жена главы Чечни в 2020 году заработала 1,59 млн руб. Ей принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м. У Рамзана Кадырова, его жены и 12 несовершеннолетних детей также есть в пользовании жилой дом площадью 300 кв. м.

В апреле издание «Проект» опубликовало материал о семье Рамзана Кадырова. В публикации утверждалось, что у главы Чечни есть «вторая жена» Фатима Хазуева, реальные доходы которой значительно превышают декларируемые, напоминает «Коммерсант». Кроме того, по данным издания, «первой жене» Кадырова Медни якобы создали двойника для оформления дорогостоящей недвижимости. В Кремле на это заявили, что публикации СМИ о доходах чиновников не являются поводом для проверок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.05.2021, 01:30
    Гость: НАрмальный пацан

    А тот, который плешью отсвечивает, недавно говорил, мол пандемия ударила по всем... А, понял! Если бы не пандемия, было бы не в два с половиной, а в двадцать.

  3. 01.05.2021, 23:21
    Гость: *

    Меня всегда умиляет слово "заработал".В полностью дотационном регионе.Как заработал -то? Это мы заработали,а ему опять кремлевский "аллах" наши деньги переправил.Какая-ж хрень в России вместо вменяемой политики,что внутренней,что внешней.

  4. 01.05.2021, 23:09
    Гость: Москва

    Это деньги народные, так что народ имеет право знать из чьих карманов экспроприировали

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