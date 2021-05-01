Доходы Кадырова за год увеличились более чем в 2,5 раза

18:32 1.05.2021

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал более 381,1 млн руб., следует из декларации о доходах. За прошлый год доходы Кадырова выросли на 233,2 млн руб. (в сравнении с 147,9 млн руб. в 2019 году).

В собственности главы Чечни, как и в предыдущие два года, остается жилой дом площадью 2344,3 кв. м. Также он владеет двумя участками — 3668 кв. м и 28 361 кв. м. Личного транспорта у него нет.

Жена главы Чечни в 2020 году заработала 1,59 млн руб. Ей принадлежит квартира площадью 209,8 кв. м. У Рамзана Кадырова, его жены и 12 несовершеннолетних детей также есть в пользовании жилой дом площадью 300 кв. м.

В апреле издание «Проект» опубликовало материал о семье Рамзана Кадырова. В публикации утверждалось, что у главы Чечни есть «вторая жена» Фатима Хазуева, реальные доходы которой значительно превышают декларируемые, напоминает «Коммерсант». Кроме того, по данным издания, «первой жене» Кадырова Медни якобы создали двойника для оформления дорогостоящей недвижимости. В Кремле на это заявили, что публикации СМИ о доходах чиновников не являются поводом для проверок.