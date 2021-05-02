Путин поздравил православных и всех россиян с Пасхой

10:37 2.05.2021

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Кремля.

Этот праздник имеет огромное нравственное значение, "он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", отметил президент.

Путин отметил также "плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

"Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем", - подчеркнул президент.

В ночь с 1 на 2 мая 2021 года в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста. На богослужении присутствовали Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.