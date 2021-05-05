В Госдуме предложили запретить отождествлять СССР и Германию во время ВОВ

17:39 5.05.2021

Парламентарии Елена Ямпольская и Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков разработали инициативу, которая запрещает публично отождествлять роли Советского Союза и Германии и других стран «оси» в годы Второй мировой войны. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Авторы данной инициативы хотят изменить закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», добавив в него статью о запрете. В частности, политики предлагают запретить отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы» в годы Второй мировой войны.

Если законопроект будет принят, то запрет распространят на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет.

Какая именно ответственность будет предусмотрена для нарушетелей такого закона, в тексте инициативы не уточняется.