В Госдуме предложили запретить отождествлять СССР и Германию во время ВОВ
Парламентарии Елена Ямпольская и Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков разработали инициативу, которая запрещает публично отождествлять роли Советского Союза и Германии и других стран «оси» в годы Второй мировой войны. Законопроект опубликован на сайте Госдумы.
Авторы данной инициативы хотят изменить закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», добавив в него статью о запрете. В частности, политики предлагают запретить отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы» в годы Второй мировой войны.
Если законопроект будет принят, то запрет распространят на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет.
Какая именно ответственность будет предусмотрена для нарушетелей такого закона, в тексте инициативы не уточняется.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто запретил использование образа Сталина, Главнокомандующего Победы, Ленина, основателя Советского государства, победившего фашизм, гитлеровскую Германию. Разве согласно формальной логике этим запретом они не приравнены к Гитлеру, а СССР к Германии?
Сколько раз эти иуды говорили в своих выступлениях, что фашистская Германия под началом Гитлера была разгромлена в 1945 году, а вот под чьим руководством ни разу не было сказано. А ведь это и есть отождествление фашистов и коммунистов, Гитлера и Сталина, СССР и Германии.
Кто первым это начал в 80-х и продолжает до сих пор, с кого взяли пример говорить о таком отождествлении в Европе? именно с этих иуд, продолжающих разворовывать страну и жульничать с понятиями.
А драпировка Мавзолея это разве не отождествление с социал-национализмом фашистской Германии?
отождествлять можно? Ведь именно они(и те и другие) первыми начали это гнусное дело и продолжают до сих пор, соревнуясь кто больше и зловоннее навалит кучу на СССР и советский народ. Особенно их вожди, как бессменный в Москве, так и в Киеве по очереди по примеру с московского пургоносца.
А кто считает, что СССР и Германия одно и тоже? ЕС считает, который вторгся в СССР в составе Вермахта, в составе аж 15 стран! Одна только Чехия 270 тысяч послала, Польша за всю войну почти 400 тысяч "добровольцев". Сейчас такое равенство проводят прибалты, обожающие обвинять СССР в своих преступления против него- сам СССР.
На Украине, там понятно, потомки бандеровцев, полицаев и охранников концлагерей тоже в этом заинтересованы.
В России же знак равенства между СССР и Гитлером как не парадоксально поставили евреи! Новодворская и Альбац сколько времени потратили на оскорбление СССР и памяти народа СССР в этой войне, а Эллачка Гербер, та вообще требовала устроить "минуту памяти" для евреев второй мировой почему то в России, и что бы русские на коленях стояли перед евреями. Типа русские с немцами одинаково перед ними виноваты? Чего стоит "профессор Зубов" который договорился до того. что назвал Гитлера с сподвижниками "жертвами Сталинских репрессий" потом (!) повторил плюшевый князь.
Лживая власть опять лицемерит, они проклинают СССР, Сталина но празднуют Победу СССР к которой не имеют никакого отношения! На лицо факт лукавой попытки эксплуатации прошлого в своих интересах, или проще говоря, обычная для режима манипуляция общественным мнением.
тоже запретить.
сами отождествляют коммунистов и Сталина с бандитами и убийцами, и тут-же пишут запретительными законопроекты!!!!
Кукуха у них, совсем слетела?