Компьютерная томография (КТ): когда и как проводится

16:32 6.05.2021

Когда нет других возможностей получить информацию для постановки диагноза, ребенку могут назначить компьютерную томографию. Это современный, информативный метод диагностики. Сталкиваясь с необходимостью проведения КТ ребенку, родители начинают задаваться вопросами о безопасности и особенностях этой процедуры. Рассмотрим основные моменты.

Когда нет других возможностей получить информацию для постановки диагноза, ребенку могут назначить компьютерную томографию. Это современный, информативный метод диагностики.

Сталкиваясь с необходимостью проведения КТ ребенку, родители начинают задаваться вопросами о безопасности и особенностях этой процедуры. Рассмотрим основные моменты.

Показания к компьютерной томографии у детей

Вопросы относительно того, делать ребенку КТ или нет, возникают по причине особенностей этой процедуры, а именно наличия риска негативного воздействия на маленький организм. Проведение компьютерной томографии дает небольшое излучение. Доза незначительная, но это важно учитывать.

Когда проводят КТ грудной клетки

Когда нет возможности получить необходимые данные для оценки состояния здоровья и постановки диагноза другими методами, например, ультразвуковым исследованием или МРТ.

Контроль лечения сложных заболеваний.

Диагностика широкого спектра заболеваний, в том числе связанных с нарушением дыхания.

КТ – это информативный метод диагностики, позволяющий рассматривать легкие и бронхи (в том числе при подозрении пневмонии), оценивать состояние сердца (благодаря точной визуализации), артерий и клапанов. Подробнее о том, как и в каких случаях делают КТ грудной клетки ребенку, читайте на странице https://detskiy-medcentr-spb.ru/uslugi/kt-detyam/grudnaya-kletka, здесь дается подробное описание диагностической процедуры: показания, особенности, результаты, безопасность.

Подготовка и проведение КТ грудной клетки у детей

Во время томографии применяются специальные педиатрические протоколы исследований. Чтобы ребенок максимально комфортно перенес процедуру, родители и врачи подготавливают его путем беседы, разъясняя, для чего и как это делается. Рассказывают, что во время исследования нужно сохранять неподвижность, что это совсем не больно. Сканирование занимает минимум 10 минут, поэтому при необходимости ребенку могут сделать небольшой наркоз (обычно это самые юные непоседливые пациенты – до 3-7 лет).

Результаты компьютерной томографии

В клиниках с современным оснащением результаты выдаются быстро, например, в «СМ-Клинике» на это уходит около 20-30 минут после исследования. Заключение и расшифровку дает квалифицированный врач, внимательно анализирующий полученные снимки. При необходимости информация записывается на диск.

Может ли МРТ заменить КТ

Это два разных вида диагностики, поэтому решение всегда принимается только врачом. Важно понимать, что наибольший вред здоровью наносит не сканирование, а отсутствие или неполное диагностическое исследование. К тому же в современных аппаратах доза излучения сводится до минимальных значений.