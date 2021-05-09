Парад Победы на Красной площади в Москве

Я задам очень неприятный вопрос: что мы ныне отмечаем 9 мая? День Победы, которой больше нет? До нас никак не дойдет, что та Победа именно была и что ее больше не существует в реальности. Мы ее отдали нашим врагам. Она от нас ушла вместе с Прибалтикой, Киевом (матерью русских городов), Закавказьем, Средней Азией, возможно и с Курильскими островами... И «дорогие ветераны» в этом тоже повинны: они дали нам горбачевых, козыревых, бакатиных, киселевых, гайдаров (голиковых) и т.д. и т.п. (Почему эти валютные неандертальцы и питекантропы, недостойные дышать русским воздухом, спокойненько ходят по нашей земле и ничего не боятся?)

Конечно же, не все дети ветеранов таковы. Но все мы, живущие ныне, так или иначе – дети и внуки фронтовиков (мой отец воевал и был ранен). Отчего же мы не отстояли эту победу под Москвой, под Курском, под Сталинградом, под Вязьмой, под Ленинградом, под Киевом, под Минском, под Ригой? Что же среди нас не оказалось Панфиловых и Матросовых? Почему наша армия – армия детей и внуков ветеранов войны – все сдала без единого выстрела, а теперь марширует на Красной площади в День отцовской Победы перед ярым антисоветчиком? Что она там делает? В честь чего марширует? Празднует свое поражение?

У нас отняли Великую Победу, а мы с радостными лицами всё ходим и ходим в этот майский день под красными флагами от Белорусского вокзала до Лубянки... И в руках у многих – портреты Сталина. Он бы нам этого не простил.