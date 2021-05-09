Парад Победы на Красной площади в Москве
Военный парад, знаменующий 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начался в Москве.
В нём принимают участие более 12 тысяч человек, свыше 190 образцов исторической, современной и перспективной боевой техники, а также 76 самолётов и вертолётов - по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года.
Парад, начавшийся под бой кремлёвских курантов в 10:00, принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков.
За мероприятием следит президент Владимир Путин. Он прибыл на парад вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
На трибунах на Красной площади первые лица страны, включая экс-премьера Дмитрия Медведева, глав Госдумы и Совета федерации Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко, чиновников администрации президента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На свадьбе гости веселились,
кричали "Горько!", "Пей до дна!".
И только диссидент Геннадий
держал плакат "Долой режим!"
Неужели наконец Путин заговорил человеческим языком и перестал болтать о наших "коллегах и партнерах" в Гейропе? Может он и его команда решили изменить либеральный курс России на курс независимости страны, подъема ее экономики и уровня жизни народа. Верится с трудом. В его возрасте мировозрение не меняют и хотя сегодня он сказал правду. Дождемся от президента великой страны будущих шагов в этом направление и тогда все будет понятно.
Стесняюсь спросить,но победу какой страны праздновали?Флаг страны СССР,победивщей фашизм в Великой Отечественной войне - Красный! А по факту - все заполненно голубыми знаменами.Это что? Победа в новом дизайне? Не знаю,как Вам,а как по мне,так это просто издевательство какое-то! Если власть так относится стране - победителю,что расцвечивает Красную площадь в различные оттенки голубизны, стыдясь алого флага великой страны-Победителя,как какого банана она примазывается к победе советского народа и СССР??? Мавзолей и могила Сталина забиты щитами... Что -то далеко они зашли в своей ненависти к СССР.
Я задам очень неприятный вопрос: что мы ныне отмечаем 9 мая? День Победы, которой больше нет? До нас никак не дойдет, что та Победа именно была и что ее больше не существует в реальности. Мы ее отдали нашим врагам. Она от нас ушла вместе с Прибалтикой, Киевом (матерью русских городов), Закавказьем, Средней Азией, возможно и с Курильскими островами... И «дорогие ветераны» в этом тоже повинны: они дали нам горбачевых, козыревых, бакатиных, киселевых, гайдаров (голиковых) и т.д. и т.п. (Почему эти валютные неандертальцы и питекантропы, недостойные дышать русским воздухом, спокойненько ходят по нашей земле и ничего не боятся?)
Конечно же, не все дети ветеранов таковы. Но все мы, живущие ныне, так или иначе – дети и внуки фронтовиков (мой отец воевал и был ранен). Отчего же мы не отстояли эту победу под Москвой, под Курском, под Сталинградом, под Вязьмой, под Ленинградом, под Киевом, под Минском, под Ригой? Что же среди нас не оказалось Панфиловых и Матросовых? Почему наша армия – армия детей и внуков ветеранов войны – все сдала без единого выстрела, а теперь марширует на Красной площади в День отцовской Победы перед ярым антисоветчиком? Что она там делает? В честь чего марширует? Празднует свое поражение?
У нас отняли Великую Победу, а мы с радостными лицами всё ходим и ходим в этот майский день под красными флагами от Белорусского вокзала до Лубянки... И в руках у многих – портреты Сталина. Он бы нам этого не простил.
Какой позор! Никто не приехал (таджик не в счёт).
Как же опущены авторитет и репутация нашей страны! На трибунах - дежурные одни и те же лица. Позор! Тьфу!