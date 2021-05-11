Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
В Минприроде рассказали, на сколько России хватит запасов нефти и природного газа.
По словам главы ведомства Александра Козлова, обеспеченность всех запасов нефти при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года, пишет РБК.
Это средние показатели по стране, отметил он. "Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды", - пояснил глава Минприроды.
По словам чиновника, новые запасы можно прирастить, если увеличить объем геологоразведки в труднодоступных территориях.
Отмечается, что в 2020 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 8,6% до 512,68 млн. т., добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.
Комментарии читателей Оставить комментарий
еще сто лет паразитировать на трубе.Идиотам невдомек,что новые открытия и технологии гораздо раньше могут поставить крест на их планах.Как когда то никому не нужными вдруг оказались паровозы с их углем...
Ямал спг ни копейки в бюджет не платит.
Казалось бы вот есть у страны и народа исключительные природные ресурсы. Осталось только правильно управлять общенародными богатствами на благо народа. Добывай и обустраивай страну, улучшай жизнь людей. Но происходят странные и удивительные вещи. Обогащается узкая группа лиц инородцев-космополитов, страна не развивается, а народ в нищете. При этом кремлевская пропагандисты и многочисленные провластные эксперты бубнят что эконом ка растет, а народ живет лучше
как только появляются заявления одних министров РФ, что нефти осталось на 30 лет, а через 7 лет Россия прекратит ее экспорт... газа осталось на 58 лет вообще... потом появляются опровержения типа данной статьи...
кстати, Принц Саудовской Аравии сказал, что 2030 году Саудовская Аравия полностью заменит Россию на рынке нефти, т.к. Россия уйдет с рынка нефти...
теперь, Правительство РФ озаботилось массовым завозом мигрантов... т.к. местное население через 7 лет будет спрашивать "где нефть и почему доллары потрачены на список Форбс, а не на развитие страны?"
мигранты подобных вопросов задавать не будут, но и защищать Правительство РФ от врагов тоже не будут...
Как алкаши все из дома тащат