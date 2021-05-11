Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

09:34 11.05.2021

В Минприроде рассказали, на сколько России хватит запасов нефти и природного газа.

По словам главы ведомства Александра Козлова, обеспеченность всех запасов нефти при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года, пишет РБК.

Это средние показатели по стране, отметил он. "Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды", - пояснил глава Минприроды.

По словам чиновника, новые запасы можно прирастить, если увеличить объем геологоразведки в труднодоступных территориях.

Отмечается, что в 2020 году добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 8,6% до 512,68 млн. т., добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.