Пострадавших при стрельбе в школе Казани эвакуируют в больницы Москвы

Спецборт МЧС доставит раненных при стрельбе в казанской школе №175  для лечения в Москву. В ближайшее время самолет Ил-76 вылетит из аэропорта Жуковский, сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу центрального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что на борту установлены медицинские модули для перевозки пострадавших. В ходе полета раненых сопроводят медицинские работники отряда Центроспас МЧС России.

В ходе стрельбы в казанской школе ранения получили 18 детей и трое взрослых. Убиты восемь человек - семеро школьников и одна учительница.

Власти Татарстана объявили, что 12 мая станет днем траура по погибшим. Во всех школах Казани отменили занятия. Также проверят работу всех учебных заведений республики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.05.2021, 20:53
    Гость: Да

    трагедия, страшная трагедия, но уж очень похожа на предыдущие. Снова гибнут беззащитные дети. То в озере, то в кинотеатре, то в гостинице, то в школах. Господи , дай сил родителем не сойти с ума от такой трагедии. Да, видимо , нет этих богов, раз такое твориться. Никто никаких уроков не извлекает. С одной стороны ТВ все пропитано сюжетами и "фильмами" об убийствах, а с другой стороны медицина даже СТОЛИЦЫ Татарстана не способна оказать квалифицированную помощь раненым. Деградация продолжается. Оружие и патроны продаются. Все, видимо , во всех социальных сферах должно быть как в сша.

  2. 11.05.2021, 20:50
    Гость: Павел___

    "ОЧЕМУ??? до сих пор, даже в Казани, нет возможности оказать квалифицированную медицинскую помощь от огнестрельных ранений."
    - ля, ну что за вопросы?!
    "Потому что печенеги"!!! - вот Вам ответ.

  3. 11.05.2021, 20:49
    Гость: Павел__

    госдумаки как раз обсуждали, как-бы поужесточать оборот длинноствольного оружия - и тут на тебе - такой случай!
    До чего-же случайно совпало!
    И почему мне вспоминаются давние взрывы домов террористами, после которых власть власть и влияние вовы резко усилились?

  4. 11.05.2021, 20:37
    Гость: Соболезнование родственникам погибших и пострадавших.

    Гимназию надо именовать Фамилией убитой учительницы закрывшей своим телом ребенка.

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