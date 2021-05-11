Пострадавших при стрельбе в школе Казани эвакуируют в больницы Москвы
Спецборт МЧС доставит раненных при стрельбе в казанской школе №175 для лечения в Москву. В ближайшее время самолет Ил-76 вылетит из аэропорта Жуковский, сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу центрального главка МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что на борту установлены медицинские модули для перевозки пострадавших. В ходе полета раненых сопроводят медицинские работники отряда Центроспас МЧС России.
В ходе стрельбы в казанской школе ранения получили 18 детей и трое взрослых. Убиты восемь человек - семеро школьников и одна учительница.
Власти Татарстана объявили, что 12 мая станет днем траура по погибшим. Во всех школах Казани отменили занятия. Также проверят работу всех учебных заведений республики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
трагедия, страшная трагедия, но уж очень похожа на предыдущие. Снова гибнут беззащитные дети. То в озере, то в кинотеатре, то в гостинице, то в школах. Господи , дай сил родителем не сойти с ума от такой трагедии. Да, видимо , нет этих богов, раз такое твориться. Никто никаких уроков не извлекает. С одной стороны ТВ все пропитано сюжетами и "фильмами" об убийствах, а с другой стороны медицина даже СТОЛИЦЫ Татарстана не способна оказать квалифицированную помощь раненым. Деградация продолжается. Оружие и патроны продаются. Все, видимо , во всех социальных сферах должно быть как в сша.
"ОЧЕМУ??? до сих пор, даже в Казани, нет возможности оказать квалифицированную медицинскую помощь от огнестрельных ранений."
- ля, ну что за вопросы?!
"Потому что печенеги"!!! - вот Вам ответ.
госдумаки как раз обсуждали, как-бы поужесточать оборот длинноствольного оружия - и тут на тебе - такой случай!
До чего-же случайно совпало!
И почему мне вспоминаются давние взрывы домов террористами, после которых власть власть и влияние вовы резко усилились?
Гимназию надо именовать Фамилией убитой учительницы закрывшей своим телом ребенка.
И та система которую он поддерживает преступную и бесчеловечную