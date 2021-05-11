Пострадавших при стрельбе в школе Казани эвакуируют в больницы Москвы

14:59 11.05.2021

Спецборт МЧС доставит раненных при стрельбе в казанской школе №175 для лечения в Москву. В ближайшее время самолет Ил-76 вылетит из аэропорта Жуковский, сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу центрального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что на борту установлены медицинские модули для перевозки пострадавших. В ходе полета раненых сопроводят медицинские работники отряда Центроспас МЧС России.

В ходе стрельбы в казанской школе ранения получили 18 детей и трое взрослых. Убиты восемь человек - семеро школьников и одна учительница.

Власти Татарстана объявили, что 12 мая станет днем траура по погибшим. Во всех школах Казани отменили занятия. Также проверят работу всех учебных заведений республики.