Экс-глава «Магнита» возглавила новый ритейлер в России

Фото с сайта Pixabay.com

Крупнейшие лидеры продовольственного ритейла Сибири и Дальнего Востока — ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» — объединились в один холдинг. Новый альянс «Восточный союз» возглавила бывший руководитель Магнита» Ольга Наумова, пишет РБК.

ООО «Восточные розничные сети» (УК «Восточного союза») зарегистрировали в начале мая в Иркутске. Хабаровская компания «ДВ Невада» («Самбери»), иркутское ООО «Маяк» («Слата») и красноярское ООО «Смарт» («Красный Яр») стали ее акционерами в равных долях (по 33,33%).

В 2021 году альянс намерен выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными поставщиками и обменяться лучшими практиками. Кроме того, будут организованы хабы для магистральных поставок и распределительных центров «последней мили». Это поможет перестроить цепочку поставок в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (ДФО), увеличить долю рынка и стать для поставщиков заказчиком, сопоставимым с основными федеральными сетями, пояснил гендиректор «Самбери» Лев Волков.

Совокупная выручка участников «Восточного союза», по их собственным сведениям, превысила в 2020 году 120 млрд рублей без НДС. В десятке крупнейших продовольственных ретейлеров России альянс делит девятое место с «Монеткой». 

Ольга Наумова с мая 2013 года возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Retail Group. Именно тогда X5 обогнала своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке. Но в июне 2018 года Наумова возглавила сам «Магнит». Топ-менеджер проработала с этой командой всего один год — летом 2019 года она приняла решение покинуть свой пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании.

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