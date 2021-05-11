В Екатеринбурге машина въехала в толпу пешеходов
В центре Екатеринбурга на улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар с пешеходами. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.
По предварительным данным, один автомобиль выехал на красный свет светофора. «От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами», - рассказали ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скорее всего. прикажут мочу на анализ сдавать перед каждой поездкой.
Надо срочно усилить контроль за работой светофоров!
Он приказал снизить штрафы, что бы больше макдаков, скулящих о больших штрафов, больше сдохло
вова уже поручил гайцам проработать вопрос об ужесточении использования автомобилей?
Вы прав побольше давайте "электорату" из психушек, господа. Они же всегда голосуют правильно.