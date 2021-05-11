В Екатеринбурге машина въехала в толпу пешеходов

В центре Екатеринбурга на улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар с пешеходами. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, один автомобиль выехал на красный свет светофора. «От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами», - рассказали ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.05.2021, 21:31
    Гость: Нет,

    Он приказал снизить штрафы, что бы больше макдаков, скулящих о больших штрафов, больше сдохло

  4. 11.05.2021, 20:45
    Гость: Павел__

    вова уже поручил гайцам проработать вопрос об ужесточении использования автомобилей?

  5. 11.05.2021, 20:44
    Гость: Старый

    Вы прав побольше давайте "электорату" из психушек, господа. Они же всегда голосуют правильно.

Все комментарии (7)
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© KM.RU, Алексей Белкин
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