В Екатеринбурге машина въехала в толпу пешеходов

20:12 11.05.2021

В центре Екатеринбурга на улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на тротуар с пешеходами. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, один автомобиль выехал на красный свет светофора. «От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами», - рассказали ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.