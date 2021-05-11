Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия

Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии немедленно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. Это произошло на фоне стрельбы в казанской школе.

Как заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства заслушал доклад ФСБ о стрельбе, произошедшей 11 мая в школе № 175 города Казани, и после этого дал поручение Виктору Золотову «с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — сказал пресс-секретарь.

По сведениям Life Shot, подросток, устроивший стрельбу в казанской школе, в феврале получил охотничий билет, а еще через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan Escort 2017 года выпуска. Аналогичное оружие использовал Владислав Росляков, устроивший в октябре 2018 года массовое убийство в Керченском политехническом колледже.

По последним официальным данным НАК (Национальный антитеррористический комитет), жертвами инцидента стали семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.05.2021, 22:52
    Гость: ONE

    Уважаемый ВВП!
    Верните пожалуйста смертную казнь!
    Просят Вас родители еще не погибших от рук нелюдей детей,женщин и стариков!
    Пожалуйста! Человек,это такая скотина,которую может остановить только страх возмездия,смерти,неотвратимой и беспощадной,какой должна быть Рука Закона!

  2. 11.05.2021, 21:54
    Гость: Неравнодушный

    Не пора ли снять мораторий на смертную казнь? Пример Беларусь. Батька расстрелял одного негодяя - террориста, взорвавшего бомбу в метро, и более ничего подобного не было.

  3. 11.05.2021, 21:46
    Гость: алекс

    Если ты охотник то имей максимум тройник, зачем тебе штурмовая помпа? А настоящему охотнику как стройбатовцу даже совсем никакого огнестрела не треба, он и голыми руками сурка поймает ну или капканом,может и медведя на рогатину посадить!Но это настоящий охотник а не Стрелок Стеклотары.

  4. 11.05.2021, 21:40
    Гость: Пессимист

    Расскажете, как "тех кто утаит и не сдаст" найти и привлечь?
    Найти - это у всех граждан РФ произвести обыски (начать с Вас). У кого найдут - расстрелять. (Про возможность подброса с целью завладения квартирой, домом вынесем за скобки. Этого не может быть, потому что не может быть никогда). А если у Вас найдут?
    Или, как обычно "меня-то за що?".
    Как хорошо быть умным...

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