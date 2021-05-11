Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия

13:42 11.05.2021

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Росгвардии немедленно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту. Это произошло на фоне стрельбы в казанской школе.

Как заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства заслушал доклад ФСБ о стрельбе, произошедшей 11 мая в школе № 175 города Казани, и после этого дал поручение Виктору Золотову «с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — сказал пресс-секретарь.

По сведениям Life Shot, подросток, устроивший стрельбу в казанской школе, в феврале получил охотничий билет, а еще через два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan Escort 2017 года выпуска. Аналогичное оружие использовал Владислав Росляков, устроивший в октябре 2018 года массовое убийство в Керченском политехническом колледже.

По последним официальным данным НАК (Национальный антитеррористический комитет), жертвами инцидента стали семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения.