«Коммерсант» узнал о высылке из России пресс-секретаря посольства США

12:29 12.05.2021

Пресс-секретаря посольства США в РФ Ребекку Росс высылают из страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренний источник. Она вошла в список из 10 сотрудников посольства, которых объявили персонами нон грата.

Как пишет газета, Росс и еще девять работников посольства должны покинуть страну до 21 мая включительно. Источник в российском МИД заявил, что это зеркальный ответ на действия Вашингтона, которые более полугода не дают российской стороне заполнить должность пресс-секретаря посольства в Вашингтоне.

«Не пускают в США человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа», — сказал источник.

Собеседник издания отметил, что высылка пресс-секретаря дипмиссии – не российская инициатива.

Росс уже подтвердила ТАСС, что она действительно вошла в список десяти сотрудников посольства США в Москве, объявленных персонами нон грата.