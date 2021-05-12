«Коммерсант» узнал о высылке из России пресс-секретаря посольства США

© KM.RU, Алексей Белкин

Пресс-секретаря посольства США в РФ Ребекку Росс высылают из страны. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренний источник. Она вошла в список из 10 сотрудников посольства, которых объявили персонами нон грата.

Как пишет газета, Росс и еще девять работников посольства должны покинуть страну до 21 мая включительно. Источник в российском МИД заявил, что это зеркальный ответ на действия Вашингтона, которые более полугода не дают российской стороне заполнить должность пресс-секретаря посольства в Вашингтоне.

«Не пускают в США человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа», — сказал источник.

Собеседник издания отметил, что высылка пресс-секретаря дипмиссии – не российская инициатива.

Росс уже подтвердила ТАСС, что она действительно вошла в список десяти сотрудников посольства США в Москве, объявленных персонами нон грата.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 16:40
    Гость: Мы тут сидим

    Без информации. А Коммерсант вона узнает. Вчерашниеновости. Каков Коммерсант!

  2. 12.05.2021, 15:21
    Гость: фёдор

    Какого объяснения причины ждут в МИД, вспомни анекдот про Абрамовича и прокламации.

  5. 12.05.2021, 13:51
    Гость: Надо еще

    побыстрее демонстрировать подзадний пинок пиндосне и не оправдываться при этом как нашкодившая девочка.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«9 мая 1945 года – знаковая дата всей русской истории. Значение этого дня до сих пор сложно уместить в какие-то рамки, границы и слова»
© KM.RU, Алексей Белкин
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
Избранное
Кавказские Минеральные Воды: от «русского Баден-Бадена» к крупнейшему бальнеокурорту страны
Есть ли у Лукашенко окно возможностей для разворота на Запад
Маршрут небесного поезда через Анды
Об уничтожении тольяттинского «Томета»
Горшенев «Звездный мусор»
Льняное масло для дерева: свойства, использование и применение
Дмитрий Ревякин вспомнил о Владимире Маяковском в «Горбушке»
Плюсы и минусы профессии океанолог
Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей
Антиленинизм - работа на Навального
Как научиться играть на гитаре? Пособие для очень самостоятельных людей