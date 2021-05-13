Росгвардию могут привлечь к охране школ

Депутаты Госдумы планируют обратиться с предложением к правительству о привлечении Росгвардии к охране школ по всей стране, пишет газета "Известия".

По мнению депутатов, Росгвардии необходимо перепоручить все задачи по обеспечению безопасности в школах.

Данная инициатива уже получила поддержку в Совете Федерации. Там изданию сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности школьных учреждений. 

При этом во фракции "Справедливая Россия" отмечают, что родители не должны платить за охрану школ. Такого же мнения придерживаются в ЛДПР, где отметили, что подобный шаг не потребует дополнительных финансовых затрат. А в КПРФ добавили, что привлечение к такой работе Росгвардии не должно привести к "раздуванию штата". 

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам»
© KM.RU, Алексей Белкин
«То, что мы получили в ХХI столетии, в нашей истории случается впервые. Никогда так Русь — Россию не унижали»
Осатанение: мы как всегда обсуждаем, как лечить симптомы, а не болезнь
Избранное
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»
«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили убийство девушки, длившееся 3,5 часа
Лилу45 «Восемь»
Брат 2. Живой саундтрек, 21 марта, «Крокус Сити Холл»
Как три товарища совпадения творили: обзор книги "Творцы совпадений"
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
Ученым удалось заснять на видео редчайшее цветение лунного цветка Амазонки
Ковер для лестницы: 5 главных правил выбора лучшего варината
Квартира для украденных лекарств от рака: в Питере раскручивают новое «дело врачей»
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?