Росгвардию могут привлечь к охране школ

10:57 13.05.2021

Депутаты Госдумы планируют обратиться с предложением к правительству о привлечении Росгвардии к охране школ по всей стране, пишет газета "Известия".

По мнению депутатов, Росгвардии необходимо перепоручить все задачи по обеспечению безопасности в школах.

Данная инициатива уже получила поддержку в Совете Федерации. Там изданию сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности школьных учреждений.

При этом во фракции "Справедливая Россия" отмечают, что родители не должны платить за охрану школ. Такого же мнения придерживаются в ЛДПР, где отметили, что подобный шаг не потребует дополнительных финансовых затрат. А в КПРФ добавили, что привлечение к такой работе Росгвардии не должно привести к "раздуванию штата".

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.