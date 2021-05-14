Россия выделит $3,2 млн на восстановление районов Армении

В 2021 году на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении из российского федерального бюджета будет направлено порядка трех миллионов долларов.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

В документе говорится, что средства в размере до $3,2 млн будут перечислены в бюджет Программы развития ООН «На финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим районам Армении в постконфликтном восстановлении».

МИД РФ должен проинформировать Программу развития ООН и правительство Армении о принятом решении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 14.05.2021, 23:37
    Гость: Отлично придумали

    Азеры напали, Турки проспонсировали, Англосаксы науськали, а платить будет русский лохторат...

  5. 14.05.2021, 23:21
    Гость: со стороны

    А что там было разрушено? Военные действия на территории Армении ,ведь, не велись.

Все комментарии (32)
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