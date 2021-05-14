Россия выделит $3,2 млн на восстановление районов Армении
В 2021 году на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении из российского федерального бюджета будет направлено порядка трех миллионов долларов.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».
В документе говорится, что средства в размере до $3,2 млн будут перечислены в бюджет Программы развития ООН «На финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим районам Армении в постконфликтном восстановлении».
МИД РФ должен проинформировать Программу развития ООН и правительство Армении о принятом решении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может на эти средства газифицировать Россию?
Вот только расплатились за эту помощь аж в 21 веке. Году этак 2004.
Ну да, в ЛондОне, чай, дороже.
Азеры напали, Турки проспонсировали, Англосаксы науськали, а платить будет русский лохторат...
А что там было разрушено? Военные действия на территории Армении ,ведь, не велись.