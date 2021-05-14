Россия выделит $3,2 млн на восстановление районов Армении

18:37 14.05.2021

В 2021 году на постконфликтное восстановление отдельных районов Армении из российского федерального бюджета будет направлено порядка трех миллионов долларов.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

В документе говорится, что средства в размере до $3,2 млн будут перечислены в бюджет Программы развития ООН «На финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим районам Армении в постконфликтном восстановлении».

МИД РФ должен проинформировать Программу развития ООН и правительство Армении о принятом решении.