Названы максимально подорожавшие за апрель продукты
Майонез, сосиски и сардельки показали самый большой рост цен за апрель 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании "Эвотор".
Отмечается, что в среднем цены на продукты в несетевой рознице в России за апрель выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем 2020 года.
Больше всего за месяц подорожали майонез, сосиски, сардельки. Так, средняя цена майонеза выросла на 4,6% (за год на 17%). Сосиски, сардельки и колбаски в апреле по сравнению с мартом показали рост цен в среднем на 3% (на 4% за год).
Чуть меньше, на 2%, за месяц подорожали сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а также готовые консервированные блюда. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин выросли в цене в среднем на 1%.
Аналитики отметили, что в ряде категорий средние цены в несетевых магазинах немного упали: например, сметана в течение апреля подешевела на 2%, зефир и пастила - более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса - на 0,4%, каши - на 0,3%. Вода, чай, кофе и пряники практически не подорожали.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вранье, цены выросли по сравнению с 2020 годом почти в два раза на большинство основных продуктов, кроме молока из пальмового масла. Все овощи , крупы, хлеб и все мясное, яйца. Рыбные - вообще цены неподступные. Позор этой воровской власти за геноцид народа России, когдато самой богатой страны мира по природным, территориальным и человеческим показателям. Эта воровская свора топит Россию.
Может и дешевеют твои два. В наших магазинах были 60-65 стали 85-98 руб.
в декабре за 80, сейчас от 63 и выше. Бреши дальше. Что-что а яйца к весне дешевеют. Индейка, думаю, максимум на той же цене и осталась
Примерно так и есть , а для успокоения нам и пенсионерам расскажут про происки госдепа , злую Украину и так далее...
Забавно всё, ибо: - "В апреле, согласно Росстату, инфляция сбавила темп до 7,12%, хотя 7 из 14 групп товаров в государственной потребительской корзине продолжали дорожать с двузначной скоростью: сахар по итогам четырех месяцев 2021 года стоил на 53% дороже, чем год назад, яйца - на 27,3%, подсолнечное масло - на 26,7%, курятина - на 13,15%, макароны - на 11,9%, крупы - на 18,1".