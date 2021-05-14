Названы максимально подорожавшие за апрель продукты

09:40 14.05.2021

Майонез, сосиски и сардельки показали самый большой рост цен за апрель 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании "Эвотор".

Отмечается, что в среднем цены на продукты в несетевой рознице в России за апрель выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем 2020 года.

Больше всего за месяц подорожали майонез, сосиски, сардельки. Так, средняя цена майонеза выросла на 4,6% (за год на 17%). Сосиски, сардельки и колбаски в апреле по сравнению с мартом показали рост цен в среднем на 3% (на 4% за год).

Чуть меньше, на 2%, за месяц подорожали сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а также готовые консервированные блюда. Выпечка, сдоба, печенье, крекер, сливочное масло, маргарин выросли в цене в среднем на 1%.

Аналитики отметили, что в ряде категорий средние цены в несетевых магазинах немного упали: например, сметана в течение апреля подешевела на 2%, зефир и пастила - более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса - на 0,4%, каши - на 0,3%. Вода, чай, кофе и пряники практически не подорожали.

