«Единая Россия» использует Донбасс для победы на выборах, но признавать не будет?

19:35 14.05.2021

Башни Кремля готовятся к выборам в Госдуму в сентябре все активнее и тянут с миру по нитке, чтобы получить необходимый результат

Так, уже проводят предварительную "тренировку" электронного голосования, которую эксперты называют не то тотализатором, не то отработкой необходимого результата.

Но "Единая Россия" пошла за электоратом дальше во всех смыслах – в Донбасс. Накануне секретарь генсовета партии Андрей Турчак отправился в деловую поездку, чтобы напомнить местным жителям, что "Россия всегда с вами". Позже стало известно, что "ЕР" подписала соглашение о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса (СДД), на что телеграм-канал "Незыгарь" отреагировал версией о возможном притягивании руководителя СДД Александра Бородая во внутреннюю политику России.

"Для партии СДД становится интерфейсом доступа к полумиллионному электорату россиян, проживающих в Донбассе, а структура Бородая получает не только узнаваемость и повышение статуса, но и легитимизацию своих действий во внутриполитическом секторе. Начало этого процесса ознаменуется участием СДД в осенней думской кампании на стороне ЕР. Таким образом, Бородай с частью его актива имеют шансы стать обладателями думских мандатов", – пишет "Незыгарь".

Сейчас это, конечно, лишь предположение, но актив в полмиллиона человек с российскими паспортами просто так никто не оставит. И, как считает политолог Павел Салин, то, что выглядит хорошо в направлении внешней политики, может оказаться проколом во внутренней.

– Для чего была эта поездка Турчака, найдет ли она отклик у граждан Донбасса?

– У этого мероприятия две целевые группы: первая группа узкая – уже проходила информация, что за последнее время полмиллиона жителей Донбасса получили российское гражданство, это новые избиратели, и их необходимо мобилизовывать. Этот вояж Турчака – самый лучший способ мобилизовать таких избирателей, потому что с течением времени они за выдачу паспорта могут перестать быть благодарны, им нужно "напоминать" о себе, делать новые авансы.

А в широком смысле слова это работа на всю патриотично настроенную аудиторию, потому что, по мнению власти, тема Донбасса по-прежнему близка населению, иначе её бы не было так много на телевидении, и вот причастность к этой теме должна повысить рейтинги "Единой России" и её котировки в глазах избирателей.

– Сработает ли это на внутренней политике?

– Чем хуже социально-экономическая ситуация, тем среднестатистические россияне становятся к Донбассу равнодушнее, но у представителей власти это в голове не укладывается. Они все действуют в той специфической парадигме высшего руководства. И в этом ключе политика России на Донбассе важнее, чем социально-экономическое состояние граждан внутри России. Так думают на самом верху, и это вынуждены копировать все чиновники, которые ниже.

– То есть в Кремле надеются, что патриотические настроения в связи с Донбассом конвертируются в голоса, почти как во время присоединения Крыма?

– Да, это я и имел в виду, когда говорил, что аудитория этой поездки Турчака в широком смысле – это все россияне, которые, по мнению власти, патриотично настроены. Но, в отличие от узкой аудитории, с широкой аудиторией может выйти прокол, потому что тема Донбасса была актуальна для широких слоёв россиян в 2014-2015 годах, максимум в 2016.

И это именно просчёт власти, это как раз один из признаков того, что она думает и расставляет приоритеты не так, как среднестатистический россиянин. И здесь власть с населением всё больше расходится. Это их ошибка, не единственная, но одна из.

– Как вы смотрите на точку зрения, что во внутреннюю политику могут привлечь структуру Бородая или самого Бородая?

– Во-первых, я не знаю, есть или нет эта структура с точки зрения реальных действий. Когда-то она создавалась с определёнными целями, но насколько сейчас она жизнеспособна – это вопрос открытый. И её, кстати, можно мобилизовать и без этих поездок. Поэтому здесь вопрос скорее не о структуре Бородая, а вопрос о том, что самого Бородая таким образом ввели в избирательную кампанию "Единой России", потому что Турчак не сможет постоянно на этой теме играть. А так власть актуализирует фигуру Бородая и дальше уже он будет работать как раз на эту аудиторию новых российских граждан самостоятельно.

Чтобы они к сентябрю не забыли, за кого нужно голосовать.

– Но полмиллиона реально могут сыграть роль в этих выборах? Полмиллиона, вроде бы, не так много для думских выборов?

– Немного. Но так в 2018 году обеспечивали победу Владимира Путина – каждый понемножку, потихоньку, была объявлена тотальная электоральная мобилизация, набирали там-сям, особо не считали, где-то было крупно, где-то по мелочи. В итоге это принесло результат.

Сейчас ясно, что другие времена, и популярность власти ниже, но, с другой стороны, гораздо больше возможностей достигать победы административными методами – трёхдневными голосованиями и другими способами. Тем не менее, для "профилактики" мобилизацию электората никто не отменял, поэтому тут действует то же правило – понемногу, потихоньку, где можно взять, там и берут. А сотни тысяч нового электората – это очень хороший ресурс для партии власти, потому что не всё можно получить во время только этого трёхдневного голосования и с помощью админресурса. Нужно, чтобы это как-то дополнялось и результатами, полученными "классическим" путём, если говорить политкорректно.

– Последует ли следующий логичный шаг – "Донбасская весна", интеграция республик? Или пока на выборах все и остановятся?

– Нет, таких планов нет, потому что стратегический план российской власти не менялся, он заключается в том, чтобы ввести Донбасс в тело Украины в качестве агента своего влияния с тем, чтобы через Донбасс контролировать украинскую политику. Это официальная позиция российской власти, она не изменится.

Де-юре Москва всегда будет признавать Донбасс как часть Украины, чтобы социально-экономические расходы несла украинская сторона, а с военно-политической точки зрения Донбасс, как и сейчас, контролировала Москва. Это стратегическая цель, от которой Москва не будет отказываться, поэтому все рычаги, которые необходимы для контроля над Донбассом, у Москвы уже есть, и конвертировать их в юридические рычаги Кремль не собирается.

Автор: Евгений Иванов