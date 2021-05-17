Суд прекратил уголовное дело экс-губернатора Ивановской области Меня

19:00 17.05.2021

Тверской суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня и других фигурантов дела. Чиновники обвинялись в растрате 700 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело прекращено в связи со сроком давности, сказал адвокат Меня Мурад Мусаев.

По данным Следственного комитета России, преступление ивановскими чиновниками было совершено весной 2011 года, когда Михаил Мень был губернатором Ивановской области (с 2005 по 2013 год), напоминает "Коммерсант". По версии следствия, глава региона вместе с сообщниками растратил средства, выделенные на развитие малого предпринимательства. Сам Михаил Мень был задержан в ноябре 2020 года. Срок давности по делу истек в конце апреля.