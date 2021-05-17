Суд прекратил уголовное дело экс-губернатора Ивановской области Меня
Тверской суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня и других фигурантов дела. Чиновники обвинялись в растрате 700 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Уголовное дело прекращено в связи со сроком давности, сказал адвокат Меня Мурад Мусаев.
По данным Следственного комитета России, преступление ивановскими чиновниками было совершено весной 2011 года, когда Михаил Мень был губернатором Ивановской области (с 2005 по 2013 год), напоминает "Коммерсант". По версии следствия, глава региона вместе с сообщниками растратил средства, выделенные на развитие малого предпринимательства. Сам Михаил Мень был задержан в ноябре 2020 года. Срок давности по делу истек в конце апреля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А,все боялись .. пракураторы окраины римской империи -иудеи к смерти приговорили того кто выгнал из храмов торговцев (бога?!)по решению суда "народной толпы ". Видать создатель после этого решил наказать свои несовершенные создания ,лишив их разума,чести морали и совести..правда , наверное не всех ..
Электорат выбрал депутатов и выше которые приняли эти законы ,сроки давности пр...
Мень мл. - креатура Медведева, до этого - Ельцина. Первостатейный вор, карьера которого, до сих пор -до уголовного дела, строится на смерти его отца, который носился с чемоданом компромата на церковных геев и ворюг
Вот оно истинное правсудие кремлевскмх космополитов. По всей стране гоняются за молодыми русскими активистами, запугивают и преследуют, вешают на них свои лживые ярлыки экстремистов, сажают в тюрьмы по надуманным основаниям. Губернаторов оппозиционеров Фургала и Хорошавина упекли за решетку. Зато своих этнических аферистов выгораживают и уводят от правосудия - Мень, Гайзер.
От осинки не родятся апельсинки.