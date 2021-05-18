Минцифры разработает концепцию доступа к госданным

08:50 18.05.2021

Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций", — рассказал Чернышенко.

Отмечается, что наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, которые представляют ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.

Над данным проектом Минцифры работает совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика".

В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных выделяется несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные; а также по принадлежности оператору: ведомственные, межведомственные.

Как пояснили в Минцифры, формировать наборы данных на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет специальный оператор.

Предполагается, что датасеты сформируют на платной основе, а их стоимость определят исходя из сложности и объема. Это позволит избежать неэффективных расходов государства. При этом доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, планируется на безвозмездной основе.