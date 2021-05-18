Минцифры разработает концепцию доступа к госданным
Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
"Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций", — рассказал Чернышенко.
Отмечается, что наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, которые представляют ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.
Над данным проектом Минцифры работает совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика".
В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных выделяется несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные; а также по принадлежности оператору: ведомственные, межведомственные.
Как пояснили в Минцифры, формировать наборы данных на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет специальный оператор.
Предполагается, что датасеты сформируют на платной основе, а их стоимость определят исходя из сложности и объема. Это позволит избежать неэффективных расходов государства. При этом доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, планируется на безвозмездной основе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Красивые пошли названия министерств: Минцифры, Минбуквы, МинкрестикиНолики, МинТочкиЗапятые!
Незнайка в Солнечном городе!
не, государство хочет барыжить данными которые всех обязывает предоставлять.
Наш комбинат начали проектировать и одновременно строить после выбора площадки в 1950 году, в 1957 произведен пуск и только тогда ЦРУ узнало о назначении строительства подземного комбината, но не знали не о производительности не о качестве продукции ( оружейный плутоний) до самого уничтожения СССР. А потом началась бесконечная полоса, когда все продается и все покупается, вопрос только в цене. Против такого состояния охраны информации, в условиях РФ, нет ни какого противоядия. Когда американцев познакомили с подземным комбинатом, они посчитали это фантастикой, по их оценке подобное производство не в состоянии создать ни одно государство в мире. А путин все утверждает, что ни чего кроме галош... Все это создавалось русскими проектировщиками, строителями и производителями под контролем отличного организатора Л.П. Берии. А Мишустин смеет обвинять русский народ в лени, по стопам медведева, который в синагоге высказывал идею на замену его в Москве на иностранцев «хотя бы на негров» А где РФ сейчас? Россия при путине даже галоши не может делать в соответствие с его призывом: "главное - бабки надо делать", что успешно и выполняется по выпуску деревянных, правда в последние годы «самое лучшее в мире супер- пупер» оружие по начальным наработкам на базе СССР делаем с помощь покупных комплектующих, вплоть до металла , который даже свой – российский, у иностранных компаний вынуждены.
эти корявые термины. Сказали бы проще: хотят засекретить статистику. А то
"ии", "датасеты", "машинное обучение"...
Всё будет как обычно и порядочным жуликам привычно. Одним всё, а другим за деньги.