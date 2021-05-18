Минцифры разработает концепцию доступа к госданным

Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций", — рассказал Чернышенко.

Отмечается, что наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, которые представляют ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.

Над данным проектом Минцифры работает совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика".

В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных выделяется несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные; а также по принадлежности оператору: ведомственные, межведомственные.

Как пояснили в Минцифры, формировать наборы данных на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет специальный оператор.

Предполагается, что датасеты сформируют на платной основе, а их стоимость определят исходя из сложности и объема. Это позволит избежать неэффективных расходов государства. При этом доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, планируется на безвозмездной основе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.05.2021, 13:42
    Гость: Шило

    Красивые пошли названия министерств: Минцифры, Минбуквы, МинкрестикиНолики, МинТочкиЗапятые!
    Незнайка в Солнечном городе!

  3. 18.05.2021, 13:01
    Гость: Евгений В

    Наш комбинат начали проектировать и одновременно строить после выбора площадки в 1950 году, в 1957 произведен пуск и только тогда ЦРУ узнало о назначении строительства подземного комбината, но не знали не о производительности не о качестве продукции ( оружейный плутоний) до самого уничтожения СССР. А потом началась бесконечная полоса, когда все продается и все покупается, вопрос только в цене. Против такого состояния охраны информации, в условиях РФ, нет ни какого противоядия. Когда американцев познакомили с подземным комбинатом, они посчитали это фантастикой, по их оценке подобное производство не в состоянии создать ни одно государство в мире. А путин все утверждает, что ни чего кроме галош... Все это создавалось русскими проектировщиками, строителями и производителями под контролем отличного организатора Л.П. Берии. А Мишустин смеет обвинять русский народ в лени, по стопам медведева, который в синагоге высказывал идею на замену его в Москве на иностранцев «хотя бы на негров» А где РФ сейчас? Россия при путине даже галоши не может делать в соответствие с его призывом: "главное - бабки надо делать", что успешно и выполняется по выпуску деревянных, правда в последние годы «самое лучшее в мире супер- пупер» оружие по начальным наработкам на базе СССР делаем с помощь покупных комплектующих, вплоть до металла , который даже свой – российский, у иностранных компаний вынуждены.

  4. 18.05.2021, 11:01
    Гость: Зачем

    эти корявые термины. Сказали бы проще: хотят засекретить статистику. А то
    "ии", "датасеты", "машинное обучение"...

  5. 18.05.2021, 10:36
    Гость: Концепция доступа?

    Всё будет как обычно и порядочным жуликам привычно. Одним всё, а другим за деньги.

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