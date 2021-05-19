Около 7 млн россиян стали невыездными из-за непогашенных долгов

Общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным издания, на 1 апреля 2021 года количество невыездных из-за долгов россиян составило 7 млн человек.  Невыездными стали граждане, чей долг превышает тридцать тысяч рублей, а период просрочки — девяносто дней. Большинство из них - клиенты банков, у которых есть одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество должников в России увеличилось на 2 млн., составив 18,9 млн против 16,8 млн годом ранее.

В ФССП отметили, что в первом квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тысячи невыездных — с этой категории граждан удалось взыскать 9,2 миллиарда рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.05.2021, 16:01
    Гость: А тем временем

    Сбербанк запустил сервис «Деньги до зарплаты» для выдачи займов на сумму от 1 тыс. до 30 тыс. руб. на максимальный срок в один месяц.По данным банка, обращения будут рассматриваться «за пару минут», сразу после этого на карту клиенту придет необходимая сумма.

  2. 19.05.2021, 15:23
    Гость: сергей

    Государство не создало экономических условий,чтобы народ не делал долгов в таких размерах. Голод не тётка.

  5. 19.05.2021, 13:00
    Гость: пенсионер

    7 миллионов должников - это около 20-25 миллионов,если по семьям считать. Выходит почти 20% россиян в долгах, как в шелках! Хотя так оно и есть, "Росстат" такую цифру и давал по итогам апреля: 20% граждан РФ живут чуть ли не впроголодь, ниже черты бедности. Вот вам и "вставание с колен", и "импортозамещение". Народ нищает, власть жиреет!

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