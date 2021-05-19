Около 7 млн россиян стали невыездными из-за непогашенных долгов

09:30 19.05.2021

Общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным издания, на 1 апреля 2021 года количество невыездных из-за долгов россиян составило 7 млн человек. Невыездными стали граждане, чей долг превышает тридцать тысяч рублей, а период просрочки — девяносто дней. Большинство из них - клиенты банков, у которых есть одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество должников в России увеличилось на 2 млн., составив 18,9 млн против 16,8 млн годом ранее.

В ФССП отметили, что в первом квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тысячи невыездных — с этой категории граждан удалось взыскать 9,2 миллиарда рублей.