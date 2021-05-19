Росгвардия сможет оцеплять территории и акватории
Госдума приняла в первом чтении внесенный единороссами Александром Хинштейном и Василием Пискаревым законопроект, который позволит Росгвардии оцеплять территории и акватории для задержания нарушителей.
В частности, законопроектом предлагается наделить росгвардейцев правом блокировать участки местности и акваторий при задержании лиц, незаконно проникших или пытающихся проникнуть на территории объектов, охраняемых войсками Росгвардии, на территории из постов «и других мест несения войсками национальной гвардии боевой службы».
Авторы законопроекта отметили, что за 2018-2019 годы Росгвардия пресекла 142 попытки проникновения на территории и акватории охраняемых объектов, при которых требовалось оцепить охраняемую местность. В пояснительной записке прогнозируется увеличение числа подобных случаев.
При этом в официальном отзыве к документу правительство РФ отметило, что следует обосновать необходимость блокирования территорий постов и «других мест несения службы».
Комментарии читателей Оставить комментарий
ну надо же хоть чем то такую прорву дармоедов занять.
скоро и перечислять нечего будет.
Скоро страна туда перекачует
Не знаю такой гвардии. Служил в Отдельном Гвардейском Батальоне Московско-Тартусской Ордена Красного Знамени Мотострелковой Дивизии, с боями прошедшей от Москвы до Тарту. Орден Красного знамени за боевые заслуги в борьбе с фашистами. Назвать жандармерию гвардейцами верх подлости, цинизма и оскорбления ветеранов войны, заслуживших Гвардейские званмя за боевые заслуги. Избивать дубинками студенток, а потом в семером заталкивать в автозак это не боевые заслуги, а мерзость.
"...за 2018-2019 годы Росгвардия пресекла 142 попытки проникновения на территории и акватории охраняемых объектов, при которых требовалось оцепить охраняемую местность". Значит, по факту Росгвардия и раньше производила оцепление "территорий и акваторий" и без этой законотворческой инициативы. И ничего. Тогда зачем это прописывать в документе "отдельной строкой", если это фактически и так осуществляется и никаких проблем по этому поводу не было и нет ?