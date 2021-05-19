Росгвардия сможет оцеплять территории и акватории

15:56 19.05.2021

Госдума приняла в первом чтении внесенный единороссами Александром Хинштейном и Василием Пискаревым законопроект, который позволит Росгвардии оцеплять территории и акватории для задержания нарушителей.

В частности, законопроектом предлагается наделить росгвардейцев правом блокировать участки местности и акваторий при задержании лиц, незаконно проникших или пытающихся проникнуть на территории объектов, охраняемых войсками Росгвардии, на территории из постов «и других мест несения войсками национальной гвардии боевой службы».

Авторы законопроекта отметили, что за 2018-2019 годы Росгвардия пресекла 142 попытки проникновения на территории и акватории охраняемых объектов, при которых требовалось оцепить охраняемую местность. В пояснительной записке прогнозируется увеличение числа подобных случаев.

При этом в официальном отзыве к документу правительство РФ отметило, что следует обосновать необходимость блокирования территорий постов и «других мест несения службы».