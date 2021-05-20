Глава ФСИН рассказал о восстановлении здоровья Навального

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал, что здоровье Алексея Навального восстановилось после голодовки, он имеет возможность общаться с семьей.

«Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», - цитирует «Интерфакс» слова Калашникова.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.05.2021, 13:41
    Гость: Бобёр

    Давай давай ФСИН, ниже кланяйся Навальному! Это будущий президент или министр! И он будет определять где сидеть вам, на даче или на киче!

  3. 20.05.2021, 12:53
    Гость: Серый

    А за то, что даже Путин его по имени называть стремается. За то, что ФСБ ему даже трусы стирают.

  4. 20.05.2021, 12:34
    Гость: В@К

    Интересно,когда власть придержащие перестанут отплясывать "польку-бабочку с подковыром" вокруг Навального,придурковатого наполеончика.

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