Глава ФСИН рассказал о восстановлении здоровья Навального
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал, что здоровье Алексея Навального восстановилось после голодовки, он имеет возможность общаться с семьей.
«Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», - цитирует «Интерфакс» слова Калашникова.
Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давай давай ФСИН, ниже кланяйся Навальному! Это будущий президент или министр! И он будет определять где сидеть вам, на даче или на киче!
Кем исключено? Тобой? Примеров противоречащих твоим упоротым тезисам полно.
А за то, что даже Путин его по имени называть стремается. За то, что ФСБ ему даже трусы стирают.
Интересно,когда власть придержащие перестанут отплясывать "польку-бабочку с подковыром" вокруг Навального,придурковатого наполеончика.
А про МАССАД забыл или ты их Агент?