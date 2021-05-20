Глава ФСИН рассказал о восстановлении здоровья Навального

09:55 20.05.2021

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал, что здоровье Алексея Навального восстановилось после голодовки, он имеет возможность общаться с семьей.

«Каких-то специальных взысканий, нарушений - их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», - цитирует «Интерфакс» слова Калашникова.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.