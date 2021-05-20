ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

13:29 20.05.2021

На объектах, где не хватает рабочей силы, целесообразно было бы задействовать заключенных. Такую идею на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске высказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Реализация этой инициативы может быть одним из решений проблемы нехватки в России трудовых мигрантов, о которой говорил президент России Владимир Путин во время своей недавней встрече с коллегой из Таджикистана.

Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на тех крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. "Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", - приводит слова главы ФСИН ТАСС.

В настоящее время в России 188 тыс. заключенных имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы, отметил Калашников.