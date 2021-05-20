ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

© KM.RU, Алексей Белкин

На объектах, где не хватает рабочей силы, целесообразно было бы задействовать заключенных. Такую идею на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске высказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Реализация этой инициативы может быть одним из решений проблемы нехватки в России трудовых мигрантов, о которой говорил президент России Владимир Путин во время своей недавней встрече с коллегой из Таджикистана.

Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на тех крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. "Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", - приводит слова главы ФСИН ТАСС.

В настоящее время в России 188 тыс. заключенных имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы, отметил Калашников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.05.2021, 19:48
    Гость: И.В.С.

    Ну,таки прямо офигенное открытие.ДАВНО пора.Поселя или Химия.И чтобы каждый ужин зарабатывали выполнением нормы.
    Не отработал - нет ужина.Все просто для подонков,нариков,дармоедов и уродов.
    Спасу от них нет.

  4. 20.05.2021, 18:24
    Гость: Дело в том,

    что никто не задумывал гулаг таким, каким он стал в 30-х годах. И френкель когда на Соловках писал письмо сталину думал только как выйти на свободу. Дальше все сделал принцип целесообразности. И те кто предлагают сегодня это повторить, плохо представляют последствия.

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