ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
На объектах, где не хватает рабочей силы, целесообразно было бы задействовать заключенных. Такую идею на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске высказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
Реализация этой инициативы может быть одним из решений проблемы нехватки в России трудовых мигрантов, о которой говорил президент России Владимир Путин во время своей недавней встрече с коллегой из Таджикистана.
Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на тех крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. "Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", - приводит слова главы ФСИН ТАСС.
В настоящее время в России 188 тыс. заключенных имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы, отметил Калашников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Про 15-ти суточников забыли.
Ну,таки прямо офигенное открытие.ДАВНО пора.Поселя или Химия.И чтобы каждый ужин зарабатывали выполнением нормы.
Не отработал - нет ужина.Все просто для подонков,нариков,дармоедов и уродов.
Спасу от них нет.
намекал наш президент, когда говорил: у нас не 37-й год.
что никто не задумывал гулаг таким, каким он стал в 30-х годах. И френкель когда на Соловках писал письмо сталину думал только как выйти на свободу. Дальше все сделал принцип целесообразности. И те кто предлагают сегодня это повторить, плохо представляют последствия.
Власть расскрывается все новыми грянями.