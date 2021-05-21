Обязательная вакцинация? Спасибо, нет

19:41 21.05.2021

Заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможности принудительной вакцинации от ковида вызвало в обществе нешуточное возмущение. Нельзя исключать, что принудиловка в вопросе прививок ударит в конечном счёте именно по государственным интересам

О чём, собственно, сказал Дмитрий Медведев? О том, что в целом государство исходит из принципа добровольности прививок.

"Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", – отметил зампред Совбеза, добавив, что "юристам здесь придётся дать свои ответы".

Впрочем, общественность "дала ответы" гораздо раньше юристов. В соцсетях предложение вызвало шквал гневных комментариев. Портал SuperJob провёл опрос, по итогам которого выяснилось, что 66% респондентов негативно относятся к идее обязательной вакцинации от ковида. Свой ответ люди обосновывали тем, что такая ситуация нарушила бы их права. Всего в исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов из разных регионов России. То есть выборка вполне репрезентативна.

На ситуацию отреагировал Кремль: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о введении обязательной вакцинации от ковида в повестке отсутствует, а возможность изменения законодательства в данном направлении не прорабатывается.

Прививаться нельзя отказаться



Казалось бы, Песков чётко разъяснил, что запятую в этом предложении гражданин России может поставить там, где захочет. Однако масла в огонь дискуссии подлило предложение правительства включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок, озвученное Михаилом Мишустиным 20 мая. Многие люди испугались, что после этого, вопреки обещанию президента, вакцинация станет обязательной.

Ещё на стадии обсуждения данного вопроса активные общественники создали на портале CitizenGO петицию против включения вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок: её авторы считают, что это выгодно фармацевтическим компаниям, но не простым гражданам России. Петиция набрала уже более 50 тысяч подписантов.

Спешим пояснить: присутствие той или иной прививки в нацкалендаре говорит лишь о том, что в лечебные учреждения поступит достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить ими всех, кому они положены. И гарантирует, что прививка будет бесплатной. При этом у граждан сохраняется право на письменный отказ от вакцинации, как это предусмотрено законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". И это, кстати говоря, касается любых прививок, а не только вакцинации от ковида.

Итак, каждый из нас имеет право в письменной форме отказаться от любой прививки. Однако, согласно нормам вышеупомянутого закона, это может повлечь ряд последствий. Каких же?

Существует перечень профессий, для представителей которых вакцинация обязательна, – он учреждён постановлением правительства России от 15 июля 1999 г. №825. Это медицинские работники, сотрудники сферы образования, строительства, агропромышленного сектора, ряда направлений ЖКХ – иными словами, те, чья работа связана с повышенным риском заражения. Эти граждане также могут отказаться от вакцинации, однако в этом случае их могут не принять на работу или отстранить от неё. Также без определённых прививок человека могут попросту не впустить в страны, где именно эти прививки обязательны.

Никакого принуждения для русских людей



О возможности принудительной вакцинации высказался известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. В интервью "МК" он напомнил об исторической практике обязательных прививок, которые, по его мнению, сыграли важную роль в победе над многими болезнями. Однако эксперт сказал, что как гражданин он против принуждения в данном вопросе.

У человека должна быть свобода выбора, в том числе и в этой области. Мы к этому пришли. Мы живём в другое время. И по закону нас никто не имеет права заставлять, – отметил Николай Малышев.

Категорически против принудительной вакцинации от ковида и основатель Царьграда Константин Малофеев. "Обязательная вакцинация – это фашизм. Никакой обязательной вакцинации без свободы человека в его выборе быть не может. Насильственная вакцинация вообще активно применялась в некоторые периоды истории. Доктором Менгеле в нацистских концлагерях, например", – написал Малофеев в своём Telegram-канале.

Отказ от принципа добровольности медицинского вмешательства чреват очень серьёзными последствиями. Ничем не лучше и введение каких-либо исключений в данном вопросе. Потому что если уж создать такой прецедент для вакцинации от ковида – то у интересантов навсегда сохранится соблазн расширить перечень исключений и для чего-нибудь другого. К чему мы в таком случае можем прийти? К принудительным абортам? К принудительному изъятию органов? Логика развития этого направления подсказывает столь чудовищные вещи, что лучше остановиться на дальних подступах.

Автор: Александр Ульянов