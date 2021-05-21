В России появился сайт для борьбы с мошенниками

07:55 21.05.2021

В России готовится к запуску платформа "Мошеловка" для борьбы с телефонными мошенниками.

Как пишет газета "Известия", презентация проекта пройдет сегодня, 21 мая, в рамках Российского интернет-форума (РИФ-2021).

Платформа представляет собой интернет-ресурс, где граждане могут оставить сообщения о совершенном мошенничестве или же о подозрительных звонках. Доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений.

Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, в том числе тех, которые мошенники только начали использовать.

Пострадавшим же от мошеннических действий граждан предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий: что делать в ситуации, куда обращаться. Эксперты движения и волонтеры после обработки и систематизации сигналов передадут информацию в ЦБ и правоохранительные органы.

Как отмечают разработчики проекта, одна из задач ресурса — привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.

"Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, поскольку не верит, что мошенников найдут и вернут деньги", - говорят они.

В прошлом году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2% до 9,8 млрд рублей, указал в апреле ФинЦЕРТ ЦБ. Чуть ранее регулятор сообщил о том, что большинство киберпреступлений совершается в отношении возрастных граждан (50 лет и старше). Но в последнее время также начала стремительно расти доля молодежи (до 20 лет) среди жертв злоумышленников. В прошлом году на них приходилось уже 4% от пострадавших.

