В Пермском крае ученик напал с ножом на преподавателя

Учащийся 10 класса лицея в Пермском крае напал с ножом на учительницу, нанеся ей раны в области шеи.

«Сегодня в городе Березники в Лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия», - заявили РБК в в региональном управлении МВД.

Как сообщает Telegram-канал Baza, имя напавшего - Долбеев Роман. По его мнению, учительница Людмила Ишменева занижала ему оценки, поэтому он решил взять нож и пойти мстить. Ишменева получила два ранения в шею, она госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести. О том, что пострадавшая получила травмы шеи, также сообщает канал «112». 

Также сообщается, что за пару дней до нападения Роман жаловался деду на проблемы с физикой. Родители Романа сейчас в отпуске, в Сочи, а сын остался с дедом в Березниках. Из-за проблем с физикой Долбееву наняли онлайн-репетитора, но, по словам ученика, преподавательница продолжала на него давить.

При этом отмечается, что школьник готовился к нападению - он купил в охотничьем магазине дяди четыре ножа, которые пронес в школу в рюкзаке. На входе его не проверяли, потому что у него был пропуск - «своих» учеников охранники не обыскивали.

Позднее в Telegram-канале появилось сообщение, которое Роман отправил своему другу в вечер перед нападением на учительницу в лицее.

«По сути всю свою жизнь я не имел близкого человека. Кажется, я никого и не любил. Те же родители - я их просто уважаю, но не более. У меня едет крыша. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямки, чтобы закрепить нож. Надел тёмный свитер, перчатки, маску и реально пошёл искать того, кого можно убить. Я проходил два часа и у меня произошёл отход - я понял, что творю какую-то фигню. Пришёл домой, прибрался… И понимаю, что уже всё. Финиш. Это печально.

Я не хочу этого делать. Я хочу реально жить. Я хочу найти свою любовь, найти свои увлечения. Мне нравится рисовать, бегать, писать стихи, нравится общаться с людьми. Это классно. Просто… я устал. Это ...... . Записывая это сообщение, я понимаю, что, блин, хочу жить. Но по какой-то причине я сейчас пытаюсь убедить себя в том, что должен умереть. Это странно, очень странно».

Последний звонок в школе, который должен был пройти 22 мая, был отменен. Также в лицее были временно прекращены уроки. Сейчас там работают правоохранительные органы, также с детьми проводят работу психологи.

«Я рекомендую всем родителям, особенно выпускных классов по душам поговорить с их детьми, что их волнует. Говорите со своими детьми, обращайте внимание, что с ними происходит», - посоветовала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова и отметила, что напавший не состоял на учетах.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани произошло нападение с огнестрельным оружием. Бывший ученик школы Ильназ Галявиев расстрелял из гладкоствольного ружья учеников и учителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.05.2021, 18:43
    Гость: Это не шутка

    Пришло время все ножи и куханные в том числе взять на учёт и выдавать на пользование под роспись. А чтоб предупредить преступление взять на контроль вилки, отвёртки и другие режущие и колющие предметы. Примерная логика режима, разговорами и запретом подменяется созданная искусственно проблема. В Союзе стояли деревянные двери и не было столько заборов и охраны.

  2. 21.05.2021, 17:58
    Гость: Нет, лучше еще лет 50 эффективно лавить-душить население

    Ну, как это успешно и методично делается после 90-х.

  3. 21.05.2021, 17:54
    Гость: авторитет учителя специально опустили ниже плинтуса

    Можно фамилии тех, кто это делал? Например, некто Медведев, откровенно и публично хамивший учителям, из числа тех, кто "учителя специально опустили ниже плинтуса"?

  4. 21.05.2021, 17:46
    Гость: Евгений В

    При путинской идеологии "делать бобло" такие чобытия будут численно и качественно нарастать, и ни какие репрессии, и ни какая гвардия, и не какая полиция от этих горьких событий не спасет. НЕужели не понятно, что надо в корне менять идеологию России, вернуться от торгашеской к человеческой, а всю эту кремлевскую бабловскую власть в три шеи. Надо вернуться к идеологии человеческой божеской, сколько можно терпеть эту путинскую грязь?

  5. 21.05.2021, 17:21
    Гость: Узнать бы: не был ли чипирован "маньяк"?

    Не "вакцинации" ли жертвой стал простак,
    Из уколовшихся отнюдь уже не первый,
    Чьи сдвинулись мозги и возбудились нервы?

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