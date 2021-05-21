В Пермском крае ученик напал с ножом на преподавателя

12:36 21.05.2021

Учащийся 10 класса лицея в Пермском крае напал с ножом на учительницу, нанеся ей раны в области шеи.

«Сегодня в городе Березники в Лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия», - заявили РБК в в региональном управлении МВД.

Как сообщает Telegram-канал Baza, имя напавшего - Долбеев Роман. По его мнению, учительница Людмила Ишменева занижала ему оценки, поэтому он решил взять нож и пойти мстить. Ишменева получила два ранения в шею, она госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести. О том, что пострадавшая получила травмы шеи, также сообщает канал «112».

Также сообщается, что за пару дней до нападения Роман жаловался деду на проблемы с физикой. Родители Романа сейчас в отпуске, в Сочи, а сын остался с дедом в Березниках. Из-за проблем с физикой Долбееву наняли онлайн-репетитора, но, по словам ученика, преподавательница продолжала на него давить.

При этом отмечается, что школьник готовился к нападению - он купил в охотничьем магазине дяди четыре ножа, которые пронес в школу в рюкзаке. На входе его не проверяли, потому что у него был пропуск - «своих» учеников охранники не обыскивали.

Позднее в Telegram-канале появилось сообщение, которое Роман отправил своему другу в вечер перед нападением на учительницу в лицее.

«По сути всю свою жизнь я не имел близкого человека. Кажется, я никого и не любил. Те же родители - я их просто уважаю, но не более. У меня едет крыша. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямки, чтобы закрепить нож. Надел тёмный свитер, перчатки, маску и реально пошёл искать того, кого можно убить. Я проходил два часа и у меня произошёл отход - я понял, что творю какую-то фигню. Пришёл домой, прибрался… И понимаю, что уже всё. Финиш. Это печально.

Я не хочу этого делать. Я хочу реально жить. Я хочу найти свою любовь, найти свои увлечения. Мне нравится рисовать, бегать, писать стихи, нравится общаться с людьми. Это классно. Просто… я устал. Это ...... . Записывая это сообщение, я понимаю, что, блин, хочу жить. Но по какой-то причине я сейчас пытаюсь убедить себя в том, что должен умереть. Это странно, очень странно».

Последний звонок в школе, который должен был пройти 22 мая, был отменен. Также в лицее были временно прекращены уроки. Сейчас там работают правоохранительные органы, также с детьми проводят работу психологи.

«Я рекомендую всем родителям, особенно выпускных классов по душам поговорить с их детьми, что их волнует. Говорите со своими детьми, обращайте внимание, что с ними происходит», - посоветовала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова и отметила, что напавший не состоял на учетах.

Напомним, 11 мая в школе №175 в Казани произошло нападение с огнестрельным оружием. Бывший ученик школы Ильназ Галявиев расстрелял из гладкоствольного ружья учеников и учителей.