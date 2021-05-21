Роспотребнадзор поручил проверить антистресс-игрушки для детей

Роспотребнадзор дал поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние популярных антистресс-игрушек на детей.

На сайте ведомства отмечается, что в последнее время среди детей пользуются популярностью такие антистресс-игрушки, как поп-ит, симпл-димпл, сквиш и т.д.

Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук.
Сквиш – это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму.

Эксперты обращают внимание на то, что ранее подобные игрушки имели узконаправленную область применения, в частности использовались людьми с неврологическими растройствами, которые в состоянии стресса испытывают потребность издавать щелкающие звуки или осуществлять повторяющиеся движения в ответ на раздражитель.

Указанные игрушки позволяют снизить напряжение.

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что при выборе игрушки необходимо обращать внимание на маркировку. Последняя должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Маркировка наносится изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером. Маркировка может быть нанесена как на само изделие, так и на ярлык или индивидуальную упаковку.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.05.2021, 09:26
    Гость: Указанные игрушки позволяют снизить напряжение

    На сколько вольт? У меня сейчас 127. Дотрагиваюсь до лампочки - горит. А после кофе сразу перегорает.

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