В России появится режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

12:16 22.05.2021

В России планируется ввести специальный правовой режим - "Контролируемое пребывание". Он коснется мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств, например самоизоляции из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Новый правовой режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах. Этот режим будет действовать и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции, пояснили в ведомстве.

В отношении таких контролируемых мигрантов законодательно могут ввести несколько ограничений, а также установить их ответственность за нарушение режима контролируемого пребывания.

В конце марта текущего года стало известно о планах правительства внести проект нового федерального закона о мигрантах. Кроме реформ различных режимов для иностранцев, проект закона предусматривает и возможность продления сроков пребывания в России.