В России появится режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

© KM.RU, Алексей Белкин

В России планируется ввести специальный правовой режим - "Контролируемое пребывание". Он коснется мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств, например самоизоляции из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Новый правовой режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах. Этот режим будет действовать и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции, пояснили в ведомстве.

В отношении таких контролируемых мигрантов законодательно могут ввести несколько ограничений, а также установить их ответственность за нарушение режима контролируемого пребывания.

В конце марта текущего года стало известно о планах правительства внести проект нового федерального закона о мигрантах. Кроме реформ различных режимов для иностранцев, проект закона предусматривает и возможность продления сроков пребывания в России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.05.2021, 20:18
    Гость: Кисель Скабеич Соловьёв

    Да ты моя лапочка! Не зря, всё не зря. Так держать. Куси их, куси!

  3. 22.05.2021, 16:41
    Гость: славянин - идеология оболванивания людей

    Никакого контролируемого пребывания мигрантов на территории России и близко не предвидется. Все это очередная уловка Правящей касты лже-либералов и крипто-троцкистов. Изначально после госпереворота 1991 это была их сознательная политика насаждения искусственной многонациональности в стране. В Китае более 700 наций и народностей в разы больше чем в россии. Но никто не говорит многонациональный Китай, никто не говорит многонациональный Казахстан многонациональная Украина. И только в России мнородцы-космополиты во власти незаконно навязали этот статус России. Главная их задача остается не допускать доминирования русского большинства во власти.

  5. 22.05.2021, 13:43
    Гость: личный опыт

    очень правильная мера, для хохлов надо что бы носили униформу грязно-коричневого цвета с большой буквой Х на груди и на спине.

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