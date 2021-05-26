Госдума запретила адвокатам брать телефон на встречу с заключенными

15:45 26.05.2021

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, которые запрещает адвокатам при посещении своих подзащитных проносить в колонию телефоны, аудио- и видеотехнику. Кроме того, инициатива закрепляетправо осужденных на свидания с представителями в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) для получения юридической помощи, пишет «Коммерсант».

Согласно законопроекту, поправки внесут в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. В тексте закона говорится, что всю копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры можно будет проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела. При этом применять эту аппаратуру можно будет только в отсутствие осужденного в отдельном помещении.

Проект закона на майских праздниках внесла в Госдуму группа депутатов от партии «Единая Россия». Соавтор инициативы депутат Анатолий Выборный (в прошлом старший военный прокурор Главной военной прокуратуры) говорил, что такой закон нужен для борьбы с «колл-центрами» в колониях, а также для того, чтобы «нечистоплотные» юристы не записывали беседу втайне от своих же подзащитных.

Федеральная палата адвокатов считает, что данный законопроект нарушает права осужденных и права адвокатов.