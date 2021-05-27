Россия отказалась принять облетающий Белоруссию рейс из Вены

16:29 27.05.2021

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines не получила разрешения от России на прибытие в Москву ее рейса из Вены по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.

Данная авиакомпания приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA), поэтому необходимо было скорректировать маршрут полета из Вены в Москву и получить одобрение от российских властей на изменение маршрута.

«Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», - цитирует РБК сообщение авиакомпании.

Напомним, что французская авиакомпания Air France ранее также перенесла, а затем отменила запланированный на 26 мая рейс в Москву. Как пояснили в компании, из-за облета Белоруссии она должна получить новое разрешение от России на заход в ее воздушное пространство.