Россия отказалась принять облетающий Белоруссию рейс из Вены
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines не получила разрешения от России на прибытие в Москву ее рейса из Вены по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.
Данная авиакомпания приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA), поэтому необходимо было скорректировать маршрут полета из Вены в Москву и получить одобрение от российских властей на изменение маршрута.
«Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», - цитирует РБК сообщение авиакомпании.
Напомним, что французская авиакомпания Air France ранее также перенесла, а затем отменила запланированный на 26 мая рейс в Москву. Как пояснили в компании, из-за облета Белоруссии она должна получить новое разрешение от России на заход в ее воздушное пространство.
Комментарии читателей Оставить комментарий
прекрасно!
Надо понимать, что у вас есть горький, а потом сладкий опыт.
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Наверное, ваш брат занял у вас пятерку и долго не отдавал.
Это был ваш горький опыт.
А потом какие-то гопники как-то поймали и начали избивать вашего брата.
А вы спрятались и наблюдали из укрытия, получая сладкий опыт.
Факты!
Конечно даст. Разработает новую трассировку, согласует с Министерством обороны, ФСБ, Министерством гражданской авиации. С учетом безопасности полетов, возможностями радиолокационных и диспетчерских центров, ПВО, ПРО, в разрешенных эшелонах. Все взвесит и предложит новые маршруты. Зарегистрирует их в том числе и в дислокации Министерства обороны как регулярные. Это же не один спец. рейс провести, а организовать регулярное воздушное сообщение. Слюнявые ханурики могут тут соплями и г...м изойти, но это работа не одного дня в которой они не .....я. Они работать то никогда в жизни не работали по настоящему, как Стаханов например, а вони развели на весь интернет.
не захотел Кремль дать бацьке самому разгребать своё же дерьмо. А ведь можно было постоять в сторонке, пока Запад пинает продажного «союзника» России. Лукашенко сам прибежал бы к Путину на приём на мослы падать и прощения просить, а заодно и деньги, куда ж ему без денег. «Братская» любовь без денег не бывает.