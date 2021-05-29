В России изменились правила выдачи загранпаспортов

12:46 29.05.2021

30 мая в России вступает в силу приказ МВД России от 31 марта 2021 года, содержащий обновленный регламент выдачи загранпаспортов гражданам России.

Получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами. При этом правила получения паспортов гражданами, проживающими на территории России, не изменятся: они могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции или в МФЦ лично или в форме электронного заявления через портал Госуслуг.

Граждане же, проживающие за пределами России, должны будут для обращения с заявлением в те же структуры приехать в Россию, отмечает "Парламентская газета".

Срок предоставления госуслуги при подаче документов на загранпаспорт не изменится - как и прежде, он не должен превышать одного месяца при обращении граждан по зарегистрированному месту жительства и трех месяцев в случае подачи заявления по месту пребывания.

Среди изменений, предусмотренных новым приказом, упоминается случай, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождаются лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.