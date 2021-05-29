В России изменились правила выдачи загранпаспортов

Загранпаспорт

30 мая в России вступает в силу приказ МВД России от 31 марта 2021 года, содержащий обновленный регламент выдачи загранпаспортов гражданам России.

Получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами. При этом правила получения паспортов гражданами, проживающими на территории России, не изменятся: они могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции или в МФЦ лично или в форме электронного заявления через портал Госуслуг.

Граждане же, проживающие за пределами России, должны будут для обращения с заявлением в те же структуры приехать в Россию, отмечает "Парламентская газета".

Срок предоставления госуслуги при подаче документов на загранпаспорт не изменится -  как и прежде, он не должен превышать одного месяца при обращении граждан по зарегистрированному месту жительства и трех месяцев в случае подачи заявления по месту пребывания.

Среди изменений, предусмотренных новым приказом, упоминается случай, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождаются лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.05.2021, 19:00
    Гость: Рассвет

    Она не пропала, что вы!!!
    Демократия усилилась, вот и всё.
    Только зачем простым смертным заграничный паспорт, если по нему никуда не выехать?? По известным причинам. Это всё равно, что крысе молоток. Бесполезный предмет.

  2. 29.05.2021, 18:00
    Гость: тд

    Валите,валите Шура ..тама за кардоном вас ждёт халява и уровень жизни на ихнем настоящем поле рыночных чудес где зарытые золотые без всякого якого любому Буратино дают кашерный урожай от волшебной Невидимой руки..правда в реале конечно не всем а, только самых конкурентоспособных (и то, только для обычной рыночной рекламы ) на их новых исторических родинах .А,у кого историческая и реальная родина Россия -не та, группа крови чтобы попасть даже в рекламную акцию чужого поля чудес ,за туманами ловить нечего кроме бессмысленно потраченной жизни.

  3. 29.05.2021, 17:29
    Гость: НАрмальный пацан

    В нАрмальных странах один паспорт! И для житья в стране, и для поездок.

  4. 29.05.2021, 15:29
    Гость: грек

    Одним по форме электронного заявления разрешили обратиться через портал Госуслуг, а другим почеме-то
    проживающие за пределами России,элекронное заявление нельзя, они должны будут для обращения с заявлением на бумаге и в руках в те же структуры приехать, а КУДА???, в Россию.
    --
    Видать изголодались машенники,или на новые ОСОБНЯКИ бабок не хватает,интересно,кто автор-умник=
    этого закона, ну, очень хочется знать- по фамильно

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