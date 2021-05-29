В России изменились правила выдачи загранпаспортов
30 мая в России вступает в силу приказ МВД России от 31 марта 2021 года, содержащий обновленный регламент выдачи загранпаспортов гражданам России.
Получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами. При этом правила получения паспортов гражданами, проживающими на территории России, не изменятся: они могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции или в МФЦ лично или в форме электронного заявления через портал Госуслуг.
Граждане же, проживающие за пределами России, должны будут для обращения с заявлением в те же структуры приехать в Россию, отмечает "Парламентская газета".
Срок предоставления госуслуги при подаче документов на загранпаспорт не изменится - как и прежде, он не должен превышать одного месяца при обращении граждан по зарегистрированному месту жительства и трех месяцев в случае подачи заявления по месту пребывания.
Среди изменений, предусмотренных новым приказом, упоминается случай, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождаются лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.
Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Она не пропала, что вы!!!
Демократия усилилась, вот и всё.
Только зачем простым смертным заграничный паспорт, если по нему никуда не выехать?? По известным причинам. Это всё равно, что крысе молоток. Бесполезный предмет.
Валите,валите Шура ..тама за кардоном вас ждёт халява и уровень жизни на ихнем настоящем поле рыночных чудес где зарытые золотые без всякого якого любому Буратино дают кашерный урожай от волшебной Невидимой руки..правда в реале конечно не всем а, только самых конкурентоспособных (и то, только для обычной рыночной рекламы ) на их новых исторических родинах .А,у кого историческая и реальная родина Россия -не та, группа крови чтобы попасть даже в рекламную акцию чужого поля чудес ,за туманами ловить нечего кроме бессмысленно потраченной жизни.
В нАрмальных странах один паспорт! И для житья в стране, и для поездок.
Одним по форме электронного заявления разрешили обратиться через портал Госуслуг, а другим почеме-то
проживающие за пределами России,элекронное заявление нельзя, они должны будут для обращения с заявлением на бумаге и в руках в те же структуры приехать, а КУДА???, в Россию.
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Видать изголодались машенники,или на новые ОСОБНЯКИ бабок не хватает,интересно,кто автор-умник=
этого закона, ну, очень хочется знать- по фамильно
Долой и вон!