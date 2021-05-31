Мантуров позвал металлургов на совещание после слов о «нахлобучивании»

16:52 31.05.2021

Министр промышленности Денис Мантуров пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, которое состоится 1 июня.

Как сообщает РБК, к министру уже обещали прийти гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, совладелец Evraz Александр Абрамов, акционер и гендиректор холдинга USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский и владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Напомним, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов. По его словам, они «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. По мнению Белоусова, эти средства должны вернуться в бюджет.

«Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд руб. - прим.ред.) Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили» - сказал Белоусов.

При этом Белоусов отметил, что металлурги «конечно, понимают», что нужно будет возвращать сверхдоходы. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», - заявил он.