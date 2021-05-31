Шойгу анонсировал создание в России новых воинских частей

15:29 31.05.2021

В Западном военном округе (ЗВО) появится 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО. Об этом объявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.

По словам министра, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется «нарастанием военных угроз». В частности, отмечает Шойгу, интенсивность полетов стратегической авиации ВВС США там увеличилась в семь раз с 2014 года, в Балтийское море в районе Калининградской области регулярно заходят натовские корабли с управляемым ракетным вооружением. В этом году страны Запада готовят крупнейшие за 30 лет учения с участием 40 тысяч военных.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что вышеназванные военные мероприятия будут «синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники». «В текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия», — пояснил он. Кроме того, как добавил Шойгу, идет активная боевая подготовка в существующих частях и соединениях ЗВО и Балтийского флота.

«Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на 4%», — заключил министр обороны.