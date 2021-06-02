Россияне получат возможность оформить eSIM с помощью биометрии

Россияне получат возможность оформить виртуальные sim-карты (eSIM) с помощью единой биометрической системы (ЕБС), пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя компании "Ростелеком", которая выступает оператором единой биометрической системы. 

Закон, позволяющий заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы вступил в силу 1 июня. "Ростелеком" обеспечил возможность дистанционного принятия на обслуживание абонентов по их слепкам лица и голоса.

Услугу по оформлению виртуальной sim-карты уже сейчас готов предоставлять оператор Tele2, в перспективе в этом заинтересованы "Сбер мобайл" и "ВТБ мобайл". Также оформление eSIM могут сделать абоненты МТС через сайт оператора после подтверждения своей личности на портале госуслуг. 

Как пояснили в Минцифре, данные клиентов будут передаваться по специально организованным каналам связи, а биометрические и персональные сведения будут храниться раздельно - в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.06.2021, 15:37
    Гость: good

    Нет!
    Не странно. Метрополия покупает управляющую верхушку банановой республики и проводит люббые людоедские зксперименты над туземцами.

  4. 02.06.2021, 12:47
    Гость: Кому это нужно?

    Ни разу в истории не было случая, чтобы мошенники не научились воровать данные.
    И в этот раз ОБЯЗАТЕЛЬНО украдут тоже. Только биометрия - это константа. Это на всю жизнь. Поэтому "получить новый пароль" не получится, ибо потребуется пришить новое лицо... а значит кража таких данных фатальна. Кстати, сами разработчики систем биометрии НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ БИОМЕТРИЮ... ;) ибо знают, что потеряв контроль один раз - потеряешь ВСЁ и навечно.

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