Россияне получат возможность оформить eSIM с помощью биометрии

09:40 2.06.2021

Россияне получат возможность оформить виртуальные sim-карты (eSIM) с помощью единой биометрической системы (ЕБС), пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя компании "Ростелеком", которая выступает оператором единой биометрической системы.

Закон, позволяющий заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы вступил в силу 1 июня. "Ростелеком" обеспечил возможность дистанционного принятия на обслуживание абонентов по их слепкам лица и голоса.

Услугу по оформлению виртуальной sim-карты уже сейчас готов предоставлять оператор Tele2, в перспективе в этом заинтересованы "Сбер мобайл" и "ВТБ мобайл". Также оформление eSIM могут сделать абоненты МТС через сайт оператора после подтверждения своей личности на портале госуслуг.

Как пояснили в Минцифре, данные клиентов будут передаваться по специально организованным каналам связи, а биометрические и персональные сведения будут храниться раздельно - в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).