Россияне получат возможность оформить eSIM с помощью биометрии
Россияне получат возможность оформить виртуальные sim-карты (eSIM) с помощью единой биометрической системы (ЕБС), пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя компании "Ростелеком", которая выступает оператором единой биометрической системы.
Закон, позволяющий заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы вступил в силу 1 июня. "Ростелеком" обеспечил возможность дистанционного принятия на обслуживание абонентов по их слепкам лица и голоса.
Услугу по оформлению виртуальной sim-карты уже сейчас готов предоставлять оператор Tele2, в перспективе в этом заинтересованы "Сбер мобайл" и "ВТБ мобайл". Также оформление eSIM могут сделать абоненты МТС через сайт оператора после подтверждения своей личности на портале госуслуг.
Как пояснили в Минцифре, данные клиентов будут передаваться по специально организованным каналам связи, а биометрические и персональные сведения будут храниться раздельно - в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Комментарии читателей Оставить комментарий
И это тогда,когда США ведет с Россией горячую "холодную" войну!
А если "просканировать" всех бандеровцев?
Нет!
Не странно. Метрополия покупает управляющую верхушку банановой республики и проводит люббые людоедские зксперименты над туземцами.
Ни разу в истории не было случая, чтобы мошенники не научились воровать данные.
И в этот раз ОБЯЗАТЕЛЬНО украдут тоже. Только биометрия - это константа. Это на всю жизнь. Поэтому "получить новый пароль" не получится, ибо потребуется пришить новое лицо... а значит кража таких данных фатальна. Кстати, сами разработчики систем биометрии НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ БИОМЕТРИЮ... ;) ибо знают, что потеряв контроль один раз - потеряешь ВСЁ и навечно.
проект американских спецслужб, продвигаемый в рф..
странно, правда?