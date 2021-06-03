Уволен курировавший строительство космодрома Восточный заместитель Рогозина

19:52 3.06.2021

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК заявил, что хищения, осуществленные при строительстве космодрома Восточный, не останутся без внимания властей.

«Насколько знаю, заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. Мы вернемся к этому вопросу. Будет предложена новая кандидатура на этот пост», - цитирует РБК слова вице-премьера .

При этом отмечается, что по информации ТАСС (со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса) бывший заместитель Дмитрия Рогозина Юрий Росляк в мае перешел на работу в Центр Хруничева на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Кроме того, Борисов заявил, что у него есть информация, что Следственным комитетом были выявлены серьезные нарушения на Байконуре, где проживает много российских граждан.

«Средства, которые мы выделяли на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены. Открыты уголовные дела, ряд ответственных сотрудников уже взяты под арест», - отметил он.