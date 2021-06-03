Половина россиян согласны на повышение налогов в пользу поддержки бедных

08:45 3.06.2021

Более половины россиян (54%) согласились платить более высокие налоги, если государство будет обеспечивать большую поддержку малообеспеченным категориям граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Поддержка бедных включает в себя увеличение числа бесплатных услуг, в том числе в сфере здраоохранения, образования и безопасности.

В основном так ответили респонденты в возрасте от 60 лет и старше. Еще 45% опрошенных заявили, что готовы платить больше налогов, если государственные услуги будут более доступными и качественными.

Еще 33% заявили, что готовы платить меньше налогов, при этом понимая, что госуслуги будут менее доступными и качественными. 28% считают, что налоги должны быть меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

Более 80% респондентов заявили, что России надо перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, при которой богатые граждане платят больший процент налога.

В исследовании отмечается, что 65% граждан не готовы платить больше налогов, если они получат возможность влиять на распределение налоговых поступлений, согласны на это 26 процентов. Также 81 процент респондентов считают, что налоги следует выплачивать в полном объеме, 15 процентов высказались за выплату по частям, если есть такая возможность.