Онищенко призвал разобраться с McDonalds, Coca-Cola и Nestle

08:55 4.06.2021

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о необходимости регулирования доступа на российский рынок продукции компаний Nestle, Coca-Cola и Mars, а также "разобраться" с сетью ресторанов быстрого питания McDonalds.

По словам Онищенко, McDonalds "практически разрушил многовековую культуру питания" россиян. Так, нормой стали быстрые перекусы картофелем фри или гамбургером на остановках. Это, в свою очередь, портит эндокринную систему и приводит к ожирению.

Как вариант, Онищенко предложил обязать McDonalds "адаптироваться" под то, что ближе к российской кухне, приведя в пример опыт других стран, которые "заставили" адаптировать меню под местные пищевые привычки и культуру.

"Они пришли и сделали те продукты, которые характерны для данного народа. Хотя осталась вывеска их", - цитирует слова Онищенко ТАСС.

Что касается Nestle, то Онищенко предложил обязать компанию изменить свою политику изготовления продуктов. Ранее американское издание Financial Times опубликовало презентацию компании, в которой говорилось, что более 60% ее продукции не соответствует международным критериям здорового питания. Комментирую эту информацию Онищенко заявил, что им необходимо поставить ультиматум, или они меняют свою политику, или эта продукция будет удалена с российского рынка.

"Тем более, что это продукция не первой необходимости", - резюмировал он.