Онищенко призвал разобраться с McDonalds, Coca-Cola и Nestle

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о необходимости регулирования доступа на российский рынок продукции компаний Nestle, Coca-Cola и Mars, а также "разобраться" с сетью ресторанов быстрого питания McDonalds.

По словам Онищенко, McDonalds "практически разрушил многовековую культуру питания" россиян. Так, нормой стали быстрые перекусы картофелем фри или гамбургером на остановках. Это, в свою очередь, портит эндокринную систему и приводит к ожирению. 

Как вариант, Онищенко предложил обязать McDonalds "адаптироваться" под то, что ближе к российской кухне, приведя в пример опыт других стран, которые "заставили" адаптировать меню под местные пищевые привычки и культуру.

"Они пришли и сделали те продукты, которые характерны для данного народа. Хотя осталась вывеска их", - цитирует слова Онищенко ТАСС.

Что касается Nestle, то Онищенко предложил обязать компанию изменить свою политику изготовления продуктов. Ранее американское издание Financial Times опубликовало презентацию компании, в которой говорилось, что более 60% ее продукции не соответствует международным критериям здорового питания. Комментирую эту информацию Онищенко заявил, что им необходимо поставить ультиматум, или они меняют свою политику, или эта продукция будет удалена с российского рынка. 

"Тем более, что это продукция не первой необходимости", - резюмировал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.06.2021, 15:02
    Гость: это продукция не первой необходимости

    Идеал Онищенко - обеспечение населения РФ исключительно продукцией первой необходимости.
    Как в СССР - ну, прекрасно же жили на здоровой пище: картохе, макарошках, разных кашках с яйками, селедочкой, мороженным хеком, консервах типа "Завтрак туриста" и "Тюлька (бычки, мойва) в томатном соусе". Само собой - сметанка, кефир с булочкой. Если повезет, то говядинку можно было в магазине отхватить - реализуемую со стратегических складов после 20 (прописью - двадцати!) лет хранения в глубоко замороженном состоянии (не шутка - слышал от работника мясокомбината, который срезал с размороженных туш фиолетовые печати с датой закладки на хранение). А овощинки какие были в овощных магазинах! Гнильцу срежешь - и никакой тебе химии, одни витамины. Те, кто помнит, подтвердят, какими мы здоровыми тогда были, "как искренне любили, как верили в себя"! Куда там нынешним с их буржуйским пищевым выпендрёжем! Но Онищенко позаботится о них.

  4. 04.06.2021, 14:42
    Гость: ABCD

    В СССР были картофельные чипсы, только правда не долго. Стоили всего 26 копеек пачка, звались "картофель хрустящий в ломтиках". После 1982г их переименовали в "чипсы". Волнистые пластинки из картофеля обжаренные в масле. Очень вкусные, вкус был натуральной картошки. Правда очень сильно крошились, чувствовалось отсутствие всяких "загустителей и стабилизаторов".

  5. 04.06.2021, 14:36
    Гость: www

    Вспомнил даже. Картофельная соломка назывались. Была в пакетиках, в рассыпную и в свою тару не продавалась. У папы можешь спросить, если уже в школу ходишь.

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